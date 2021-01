Resultados de vacuna de Pfizer BioNTech son alentadores: Medicina UV

Los resultados que está presentando la vacuna contra el COVID de Pfizer BioNTech son alentadores, por lo que la población no debe sentir temor de aplicarse ese biológico cuando le corresponda, consideró el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (UV) en Ciudad Mendoza, Alejandro Pimentel Domínguez.



Indicó que, así como se están haciendo estudios de otras vacunas en tercera fase en población voluntaria de México, Pfizer los hizo en Inglaterra con una cantidad de población importante, ya que se inoculó a 50 mil personas, incluyendo a algunas con diabetes e hipertensión.



Señaló que, de acuerdo con los resultados, los cuales fueron publicados en diciembre, a una semana de la aplicación del biológico la gente tenía una protección de 50 por ciento, pero tras la segunda dosis se logró una eficacia de 95 por ciento.



“Estas cifras representan que 5 personas de cada 100 vacunadas podrían tener la enfermedad, pero se espera que sean cuadros ya no graves”, mencionó.



Pimentel Domínguez estableció que si bien aún no se sabe cuál será la eficacia a largo plazo, ya que la premura por contar con el biológico hizo que se autorizara sin contar con las últimas fases de estudio, los resultados a corto plazo son alentadores.



Respecto a los efectos secundarios, mencionó que cualquier medicamento puede causar una respuesta del cuerpo que puede ser desde leve a grave.



Explicó que la respuesta leve es por ejemplo el dolor en el sitio de la aplicación e inflamación, como sucede con otras vacunas, mientras que una reacción grave también puede ocurrir, pero es una tasa mínima y es algo menor en cuanto a la protección que se puede lograr con la vacuna.



El médico pediatra señaló que, aunque una persona reciba la vacuna en su momento, eso no significa que se deba dejar de cuidar.