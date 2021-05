Retan a Ana Miriam Férraez a debatir y que “xalapeños decidan”

Ante la negativa de la candidata a diputada local por Xalapa del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Ana Miriam Ferráez Centeno, de asistir a los debates convocados por los medios de comunicación, incluyendo el organizado por alcalorpolitico.com para este jueves y el del Organismo Público Local Electoral (OPLE), la candidata de PAN-PRI-PRD, Lillian Cerecedo, la invitó a debatir públicamente por TeleClic.tv."Yo la invito a que debatamos públicamente en el lugar, fecha y hora que ella elija, para que entonces las y los xalapeños decidan entre continuar con su proyecto o una mejor opción que es la que yo represento. Espero su respuesta a través de las redes sociales", comentó en un video.Además, en una carta dirigida a alcalorpolitico.com, también reiteró que no participará en el ejercicio democrático en vista de que su principal rival electoral tampoco lo hará.“Ante la negativa de los candidatos de MORENA a asistir a los debates organizados por ustedes y por la autoridad electoral, me parece que estos ejercicios pierden sentido, porque los electores no pueden comparar entre lo que representamos ambas opciones”, precisó en el escrito.De este modo, apuntó que los xalapeños merecen saber cuáles son los motivos para dar continuidad a un proyecto que no ha dado resultados y por otro, como se hará realidad el cambio que la ciudad necesita.Comentó además que ha seguido con atención los debates que ha hecho este medio de comunicación, mismos que han permitido a los participantes dar a conocer a la población las plataformas de trabajo de cada uno de ellos."Su contribución es muy importante para el fortalecimiento de nuestra democracia", resaltó al tiempo que invitó nuevamente a Ferráez Centeno a debatir en este medio o en el que ella proponga.