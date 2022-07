Retenes de policía y migración en casetas no son eficientes, critican

El diputado local Luis Antonio Luna Rosales aseveró que los retenes de policía y migración apostados en las casetas de cobro de autopistas no son eficientes y ocasionan largas filas de tráfico.Al señalar que las casetas de la zona de Coatzacoalcos y hacia Córdoba-Orizaba son las más congestionadas por “cuellos de botella”, dijo que deben ser las primeras en ser atendidas para desahogar el tráfico, pues de no hacerlo seguirán generándose pérdidas económicas importantes.El legislador, integrante de la comisión de Desarrollo Económico y Corredor Interoceánico dijo que, en el caso del Pacífico, se ha estimado que las pérdidas de aquella zona ascienden hasta a 2 millones de pesos.“Esa cuantificación se está haciendo aquí en Veracruz, por ende es importante no solamente tener vialidades sino también ser muy eficientes en los pasos. Yo entiendo que las casetas solo deben tener el tema del cobro; también hay retenes de parte de la Guardia Nacional, de Migración, pero estos a su vez deben ser más eficientes y mucho más prácticos para permitir el transporte de mercancías”, dijo.Enfatizó en que casetas como la de Acayucan y Coscomatepec presentan altos niveles de embotellamiento y es urgente que sean atendidas.Lo anterior, máxime que en la primera de ellas recae un proyecto tan relevante como el Corredor Interoceánico.“La autopista de Coatzacoalcos hacia el puerto de Veracruz es una de las más importantes y más transitada y ahí es donde se generan cuellos de botella muy importantes”, reiteró.Luna Rosales dijo que, por todo lo anterior, es necesario establecer estrategias no solo entre el gobierno estatal y federal, sino también con las corporaciones policiacas que mantienen los retenes en las autopistas, principalmente en Coatzacoalcos y Córdoba “donde se concentra la mayor industria en el estado.