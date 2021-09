Retiene SEV desde hace 10 días pago a docentes de Uxpanapa, al sur del Estado

A 10 días que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) mantiene retenidos los pagos de docentes de diferentes niveles educativos del Valle del Uxpanapa, las autoridades correspondientes no han dado una respuesta satisfactoria y se limitan a señalar que es una disposición de la Dirección General del Sistema de Nóminas Federalizada de la Secretaría de Educación Pública (SEP).



Cristóbal Silva Barrosa, subcoordinador del Sector del Uxpanapa de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), recordó que son 248 docentes de primaria indígena, primaria federalizada y secundaria técnica “los que estamos sin paga”, por este motivo.



Mencionó que en una reunión sostenida con funcionarios de la SEV se les informó que el problema radica por la rezonificación económica en el Estado de Veracruz. La SEV tiene al Valle del Uxpanapa en la zona económica 3, es decir al 100 por ciento, mientras que la SEP México, apenas descubrió que lo tiene en la zona económica 2, que es del 60 por ciento, por lo cual no se nos han depositado nuestros salarios.



El entrevistado recordó que desde hace 40 años se les está pagando al 100 por ciento, por lo que se está exigiendo que se respete ese porcentaje de la rezonificación, ya que desde que se constituyó como municipio el Valle del Uxpanapa hace 23 años, se ha venido pagando igual.



Explicó que en la conformación del municipio se hizo por la división territorial de los municipios de Jesús Carranza, Hidalgotitlán (que están al 60 por ciento), Minatitlán y Las Choapas (ubicados en la zona del 100 por ciento) y al constituirse como municipio libre, no cambió el pago para los docentes.



Adelantó que se ha solicitado al Gobierno Estatal su intervención para que este problema sea resuelto a la brevedad posible, ya que por una cuestión administrativa a nivel central se les ha retenido los pagos a todos los trabajadores de la educación de esa zona, aun cuando a todos los docentes de la entidad, sin distinción alguna, se les paga el 100 por ciento de rezonificación.



Reveló que en la reunión de la mesa de seguridad que se tendrá este viernes en la ciudad de Minatitlán, se planteará a las autoridades el problema para encontrarle una solución, debido a que la SEV se ha declarado incompetente ante esta situación.



“De no tener ninguna respuesta satisfactoria, emprenderemos acciones más drásticas; ahorita se iniciaron acciones por la vía legal para que estos pagos se realicen de la misma manera en que se venían haciendo, aunque hay trabajadores que quieren realizar paros de labores para presionar a las autoridades educativas locales a resolver el problema”, dijo por último.



Por esta situación, el pasado martes los docentes de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número 82 del poblado de La Chinantla realizaron un paro de brazos caídos y analizan realizar un paro laboral en todas las escuelas donde laboran los profesores afectados hasta que les paguen.