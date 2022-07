Retienen a "Alito" Moreno en AICM por supuesta alerta migratoria; "no me van a callar", advierte

A su regreso a México la madrugada de hoy, tras concluir una gira de cinco días por Europa, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció que fue retenido por más de una hora en el Aeropuerto a Internacional de la Ciudad de México (AICM), por una “supuesta alerta migratoria” en su contra.“Estoy llegando procedente de Francia en un vuelo aquí en la Ciudad de México y me informan las autoridades migratorias después de tenerme varios minutos en esa oficina ahí llenando documentos y diciéndome que tengo que firmar documentos, que tengo una alerta migratoria. No tengo razón de qué, estoy aquí en la Ciudad de México. A ver qué otra violación a la ley quieren hacer en esta persecución política a todos los opositores”, expresó en un video publicado en redes sociales.Alito Moreno denunció que al llegar de su viaje, junto con su esposa, las autoridades migratorias del AICM le hicieron preguntas y tuvo que llenar documentación no oficial, sin logotipos. “¡Ni así nos van a meter miedo. No nos callarán!”, escribió en Twitter.Una vez que le permitieron salir del aeropuerto, en breve entrevista con El Universal, afirmó que “es increíble, inadmisible, que sigue esta persecución política violatoria de los derechos humanos con mi esposa. O sea, qué se cree este gobierno que no respeta la ley. Imagínate nada más, me han amenazado públicamente de muerte, violando la ley constantemente, es increíble. Tenemos que dar la batalla, primero me van a tener que matar, a mí no me van a callar, vamos a defender la democracia, vamos a defender a México”.En el video, el presidente del tricolor hizo “un llamado a todos a no dejarnos amedrentar a levantar la voz y a luchar por México no a la dictadura”.En su gira por Europea, el dirigente priísta visitó Suiza, para denunciar ante organismos como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha sido “víctima de ataques” de la administración del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.Además, participó también en la Asamblea de la Internacional Socialista, que agrupa a 132 partidos políticos socialdemócratas, socialistas y laboristas de 80 países de todos los continentes, donde fue electo vicepresidente mundial.El viaje del dirigente del PRI por Europa se vio envuelta en escándalos por la presentación en México de nuevos audios que presuntamente lo involucran en actos de corrupción, además de que el viernes pasado, el gobierno federal informó en Twitter que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carrera de investigación en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y fraude fiscal.A su llegada a México, la madrugada de este domingo, Moreno Cárdenas, publicó una fotografía del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con la leyenda: “Ya en México”.Se prevé que al inicio de esta semana, Moreno Cárdenas ofrezca una conferencia de prensa para hablar de las investigaciones en su contra.¡Y sigue la persecución política! Hoy, a mi llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, las autoridades migratorias me retuvieron durante más de una hora, haciéndome llenar documentación no oficial. ¡Ni así nos van a meter miedo, no nos callarán! pic.twitter.com/NOVDvgacWi — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 10, 2022