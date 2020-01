Retienen a Delegado de Procuraduría de Medio Ambiente, en Chinameca

El delegado regional de la Procuraduría de Medio Ambiente en el sur de Veracruz, Víctor Manuel Mijangos, fue retenido durante 11 horas por habitantes de Chinameca, luego de que presuntamente éste trató de clausurar el basurero municipal.



Y es que este viernes hubo un incendio en el lugar que provocó que las autoridades llegaran al sitio y ante ello, el presidente municipal, José Antonio Carmona Trolle, se tornó agresivo y comenzó a incitar al pueblo para retener al funcionario estatal y sus colaboradores.



La retención del funcionario ocurrió desde las 15:50 horas del viernes y hasta la madrugada del sábado, donde se acusa fue sometido a violencia verbal, amenazas, empujones y acciones en contra de su voluntad, por parte de los ciudadanos y ciudadanas convocados por el Presidente Municipal.



Sin embargo, a través de un comunicado, la PMA informó que no se trató de una clausura, sino más bien de la atención a un incendio que acontecía en el lugar para hacer un acta circunstanciada.



Refirió que el encargado de la oficina regional acudió al sitio–que ha sido inspeccionado por lo menos por menos en dos ocasiones previas– y constató que había un incendio con “llamas en alcance de 1 a 2 metros de altura; también se percataron que los residuos a cielo abierto se extendían hasta una barranca que limita el lugar, lo que evidenció un significativo incremento en el volumen de sus desechos, aunado a la falta de aplicación de las medidas precautorias dictadas por esta institución en la última visita de inspección", afirma el boletín.



Por su parte, los ciudadanos de Chinameca mostraron su desconfianza e inconformidad pues aseguraron que la presunta "clausura" se debe a que hace un año no permitieron la creación del relleno sanitario regional y aunado a ello, denunciaron que las promesas de Gobierno del Estado de realizar obras diversas para el municipio no han sido cumplidas.



Como consecuencia de lo anterior, la zona fue resguardada por elementos de la Policía Estatal.