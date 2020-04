Retira Jalcomulco “filtro sanitario” que había instalado en días pasados

Este jueves fue retirado el “filtro” que en días pasados el Ayuntamiento de Jalcomulco había instalado en sus accesos como medida para evitar el ingreso masivo de turistas y con ello la propagación de coronavirus.



Al respecto la directora de Turismo, Mireya Álvarez, indicó que este retén solo fue para evitar la entrada de turistas y así evitar aglomeraciones durante la Semana Santa.



No obstante, aseguró que esto no significa que se reactiven los centros turísticos, pues el objetivo es evitar el contagio en el municipio.



"Ahora es responsabilidad de la población acatar las indicaciones del cuidado sanitario. El Ayuntamiento seguirá implementando otras medidas de cuidado", aclaró.



Asimismo, a través de un comunicado se recomendó a la población que “no reciban a visitantes de comunidades aledañas ni a turistas nacionales e internacionales”, pues también es responsabilidad de la ciudadanía tomar conciencia de la situación que se vive.



El Ayuntamiento también ordenó la suspensión de actividades en negocios como bares, cantinas, centros nocturnos, discotecas, balnearios, así como centros recreativos y otro tipo de negocios dedicados a la prestación de servicios al turismo.



También se advirtió que, en caso de no atender las disposiciones, los propietarios de negociaciones se podrían hacer acreedores a una sanción.



Cabe señalar que el pasado 3 de abril se instaló un retén en la carretera de entrada a este municipio en el que participaron elementos de la Policía Municipal además de personal del Ayuntamiento y con el que se revisaba cada uno de los vehículos, impidiendo el paso a turistas, esto, para evitar la propagación de coronavirus.

Con la leyenda “Acceso Cerrado”, los policías y personal del Ayuntamiento anunciaban a los conductores la prohibición de paso a todos los turistas.