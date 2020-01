Retiran bloqueo en Enríquez; Gobierno se compromete a abastecer medicamentos

Tras varias horas de bloquear la vialidad de la calle Enríquez de la Capital del Estado, familiares de niños con cáncer se retiraron y aceptaron las medidas que el Gobierno del Estado les ofreció.



De acuerdo a una de las inconformes, Teodora Alonso, las autoridades estales les propusieron realizar una lista de todas las personas necesitadas de medicamentos oncológicos para ir facilitándolos conforme a las necesidades que presenten.



"Quedamos que se les va a pasar una lista de los medicamentos que nos hacen falta y una lista de los pacientes, y pues se va a ir subsidiando de acuerdo a cómo lo vayan solicitando, si lo necesitamos para tal fecha, el gobierno va a buscar la manera de abastecerlo".



También informó que continuar con la protesta, no resulta beneficioso para sus familiares que se encuentran en el hospital, además de que algunos de los ellos, tienen que viajar a su lugar de origen.



"Nos dijeron que no es una problemática de ellos, que es a nivel nacional, que, aunque buscáramos por cielo, mar y tierra, no se pueden conseguir, entonces. No es que estuviéramos de acuerdo, es la única solución que tenían, entonces ahorita vamos a esperar que efectivamente conforme utilicemos el tratamiento nos lo vayan dando".



Al respecto, señaló que de no cumplir lo dicho por el Gobierno del Estado, continuarían con las manifestaciones.



"Solamente fue lo que pudimos conseguir porque ya no bajó nadie para dialogar con nosotros, fue lo único que hay y tuvimos que aceptarlo porque vienen papás de lejos, y dejaron a sus hijos, y tendríamos que llegar a nuestros hogares por necesidad, por nosotros nos hubiéramos quedado toda la noche".



En ese sentido, lamentó que, al tener enfermos con necesidades, tanto en el CECAN, como en la Torre Pediátrica, aceptaron retirarse y regresar a atenderlos, ya que algunos tienen cita por la mañana.