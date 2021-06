Retoma CAEV proyecto Tres Villas, en Nogales; niega que servicio se privatice

Durante la presentación del proyecto Tres Villas, a cargo de personal de la CAEV, la población de Nogales reclamó la no privatización del servicio, freno al incremento de las tarifas, reparación de baches y el cese a las acciones clandestinas de tala en bosques y montañas de la región.



Un centenar de personas participó en la reunión convocada por la CAEV para analizar dicho proyecto, el cual fue frenado por los ciudadanos cuando la dependencia inició trabajos de conducción de una nueva línea carecían de información sobre el mismo.



Se explicó en la reunión que el proyecto a ejercer consta de dos etapas: la primera es la construcción de una estación de bombeo en el Rincón de las Doncellas mediante una línea de conducción al tanque Sarco 1 y Sarco 2, derivando una línea al tanque La Presita y de ahí construir la red de distribución, junto a la tubería existente, para no quitar servicio.



Posteriormente, se conectará la línea nueva y las tomas domiciliarias se instalarán nuevamente para que, al echarse a andar, toda la red de agua nueva entre en operación con las tomas domiciliarias, en eso consiste la primera etapa de conducción con dos kilómetros de infraestructura.



La segunda etapa abarca la rehabilitación de redes de construcción en 70 kilómetros y cerca de 9,500 tomas domiciliarias, para lo cual se deben ejercer recursos en los siguientes ocho meses en que se dé el inicio de la obra, por lo cual también se deben rehabilitar los tanques de agua.



Por su parte, los vecinos que acudieron a la reunión exigieron obras de buena calidad y que los usuarios no tengan que pagar tanto dinero por un servicio, así como solucionar las fugas de agua para evitar el desperdicio.



Los ciudadanos también exigieron que se vea hacia la montaña, donde la tala clandestina no cesa y se convierte en el principal factor de estiaje, al quedarse los manantiales sin servicio de agua, por lo cual consideraron se debe invertir en ello.