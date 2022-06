Retoman medidas preventivas contra el COVID-19 en Álamo

Autoridades locales ordenaron reforzar medidas preventivas contra el COVID-19, cuya pandemia está en sus niveles más bajos, pero no eliminada, señalaron en una reunión con agentes y subagentes municipales.En este municipio de la huasteca, al norte de Veracruz, en lo que va del año se han registrado 200 nuevos casos positivos de COVID-19 y 24 decesos, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud Federal.La estadística revela que el 1 enero se contabilizaban 487 casos positivos desde que inició la pandemia, además de 132 defunciones, mientras que, al 15 de junio, suman 687 casos confirmados y 156 lamentables decesos.Y ante el riesgo de que ocurra un nuevo brote, aunque de menor magnitud que el año pasado y antepasado, la presidenta municipal, Lilia Arrieta, pidió este jueves a agentes y subagentes municipales que exhorten a la población de las comunidades a no confiarse.Asimismo, hizo un llamado a utilizar cubrebocas en espacios cerrados, por ejemplo, en oficinas públicas, las cuales fueron desinfectadas este jueves.Como parte de las medidas preventivas fueron desinfectadas todas las instalaciones que pertenecen al ayuntamiento, además de otras en las que se brinda atención ciudadana.Con apoyo de personal de Tránsito y Vialidad, fueron desinfectadas las instalaciones del DIF, oficinas del ayuntamiento, el edificio que alberga Obras Públicas y dependencias como el Centro de Apoyo para Desarrollo Rural, Telégrafos, Correos y Medio Ambiente, entre otras.Asimismo, la alcaldesa recordó que desde este 16 de junio se abrió la plataforma para el registro de menores de 5 a 11 años para que, en breve, sean vacunados contra el COVID-19, por lo que llamó a padres de familia a no omitir esta recomendación.