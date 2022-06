Retomarán búsqueda de cuerpos en fosas de Río Blanco

La integrante del Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Araceli Salcedo, dio a conocer que de los 22 cuerpos que se encontraron en el predio de Los Arenales en el 2019 sólo se entregaron 2, de igual forma anunció que a partir de hoy regresan a esa zona en el municipio de Río Blanco donde todavía hay fosas clandestinas."Teníamos que retomar los trabajos en esa zona, la cual está complicada en cuestión de la naturaleza, donde será más difícil trabajar pero la fe y la esperanza nos llevan".Recordó que dentro de los logros en los Arenales, estuvo la recuperación de 22 cuerpos y sólo han entregado dos, estaba en trámites un tercero. "No sólo regresamos por lo que dejamos, sino también por el compromiso con todas las compañeras que de alguna manera han marcado la zona, porque consideran que podrían estar sus seres queridos".De igual forma, dijo que están pidiendo a Servicios Periciales que se le dé continuidad a la identificación de los cuerpo pendientes. "Sabemos que había un rezago grande y que no había una empatía. Pero recordemos que tenemos un centro de identificación humana en Nogales, hay que agotarlo, hay que solicitar las muestras correspondientes a esos cuerpos para que puedan entregarse dignamente".Salcedo Jiménez indicó que los 22 cuerpos fueron recuperados con ropas, zapatos, estaban en condiciones de ser identificados porque había tatuajes y demás señas para poder hacer el reconocimiento.Asimismo, hizo referencia a que en el 2019 se interpuso una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque no hubo el resguardo correcto de un cuerpo, el cual se comieron los animales carroñeros."Pero hasta ahorita no tenemos una resolución de Derechos Humanos y nos han venido dando vueltas y vueltas y es algo indolente pero Derechos Humanos está para apoyar a las víctimas que no tienen voz o para apoyar a las familias de las víctimas".Añadió que autoridades los responsabilizaron de que no se hizo el resguardo del cuerpo, cuando que no era un deber del colectivo.En los Arenales estarán el tiempo necesario para poder inspeccionar las fosas pendientes y recuperar más cuerpos. "Después de marcar, de localizada una fosa positiva, tiene que llegar Servicios Periciales para que hagan la recuperación y después la identificación para hacer una entrega digna".