Retomarán tareas de reforestación en Pico de Orizaba

En breve, se retomarán las campañas de reforestación en comunidades de las faldas del volcán Pico de Orizaba, de cara al inicio de la temporada de lluvias 2021, informó el integrante de Corremontes Pico de Orizaba A.C., Alberto Gochicoa Gómez.



Aunque no se ha confirmado el número de arbolitos que se van a sembrar entre el 10 de mayo y 10 de octubre de este año, serían más de 3 mil los ejemplares, toda vez que en 2020 la pandemia obligó a las autoridades a cerrar el Parque Nacional.



Gochicoa Gómez explicó que las comunidades de los municipios de La Perla, Mariano Escobedo y Nogales, comparten territorio con “el coloso”, por lo cual no se ha hecho el anuncio de los lugares a reforestar.



No obstante, destacó la importancia de que autoridades de Gobierno hagan conciencia entre la población sobre la importancia que tienen no sólo las campañas de reforestación, sino también el cuidado de los ecosistemas.



El activista comentó que especies como pino pátula y Hartwegii son algunas de las que en este año se espera reforestar y que se dé a conocer el censo sobre el resultado que han tenido las campañas del 2018 y 2019, con el número de ejemplares que lograron supervivencia.