Retorna al Colegio Preparatorio, la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil

Retorna a la Prepa Juárez la 32ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, Xalapa 2022 (FNLIyJ 2022), la cual se suma a la conmemoración del Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, proclamado por la UNESCO y a la visibilización del papel de la mujer dentro del campo de la ciencia.Este festival literario incluye más de 200 actividades presenciales y virtuales que tendrán lugar del 22 al 31 de julio, así lo informó Silvia Alejandre, directora del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), en rueda de prensa donde también anticipó la realización para agosto de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, edición puerto de Veracruz, con un programa totalmente diferente.La funcionaria explicó que “la FNLIyJ 2022da continuidad a sus objetivos: la labor de fomentar la lectura entre niñas, niños y jóvenes; promover la LIJ y la bibliodiversidad; contribuir a la formación de profesionales en la escritura e ilustración de libros infantiles y juveniles, así como a la preservación de las lenguas indígenas a través de su literatura”.En la expoventa de libros participan editoriales nacionales y libreros de la capital veracruzana; volverán a los pasillos del Colegio Preparatorio de Xalapa, donde se exhibirán los títulos de 195 fondos editoriales, incluyendo novedades literarias y libros de uso. Además, en la planta alta de la “Prepa Juárez” se instalará una expoventa de artesanías y productos gastronómicos elaborados por artesanas, artesanos y productores veracruzanos. Durante el último sábado de actividades se realizará una venta especial con ofertas y descuentos para todo el público, en la que participarán 34 expositores literarios.En el programa literario de esta emisión se contará con la participación, de manera presencial de Jennifer Boni, Alejandro Zambra, Estefanía Arista, Socorro Venegas, José Luis Zárate, Bernardo Fernández “Bef” y Ana García Bergua, entre otros reconocidos y reconocidas escritoras nacionales que presentarán sus novedades editoriales.El patio central de la “Prepa Juárez” será sede del programa artístico, que iniciará con el concierto de los puppets de Once Niñas y Niños el viernes 22 de julio a las 17:00 horas, en el marco de la inauguración de esta fiesta literaria. Durante los días siguientes, en punto de las 19:00 horas, se presentarán coros, orquestas y grupos de danza integrados por niñas, niños y jóvenes veracruzanos, como el coro Voces del Mar, el ensamble Son la Semilla, el ballet infantil de la ESAV y el coro juvenil Naolincanto, entre otros. En la presentación de cierre participará el grupo de rock para infancias Los Patita de Perro.El programa de presentaciones editoriales en modalidad virtual cuenta con la participación de los escritores Orlando Rodríguez, Rodrigo Morlesin, Evelyn Romero, Ana Romero, Oscar Pantoja, Daniel Espartaco Sánchez, Raquel Castro, Alberto Chimal y Graciela Bialet; éstas serán transmitidas en las redes sociales @IVECFerias y @IVECoficial.Finalmente, el programa formativo virtual incluirá “Inmenso continente de lo posible: un seminario para comenzar a explorar la ciencia ficción”, actividad impartida por la escritora Gabriela Damián Miravete dirigida a madres, padres, maestras, maestros, mediadoras y mediadores de lectura. Asimismo, en coordinación con integrantes del Sistema Nacional de Creadores de Arte, se llevarán a cabo cuatro talleres de creación literaria dirigidos a las y los escritores veracruzanos, enfocados en las distintas especialidades de la LIJ: poesía, teatro, cuento y novela.“Es por ello que en esta edición los reconocimientos que otorga la feria año con año estarán dedicados a destacadas y destacados divulgadores de la ciencia: la astrofísica Julieta Fierro, el comunicador de la ciencia José Gordon, el programa radiofónico “El Show de la Tierra” y la revista La Ciencia y el Hombre; figuras y proyectos de difusión que han hecho de la ciencia una disciplina entendible y cercana para diversos sectores de la población mexicana”.“El programa de este año contempla talleres, conferencias, presentaciones editoriales y artísticas en modalidad presencial, además de algunas actividades virtuales. Durante los 10 días de la feria, niñas, niños, jóvenes y adultos encontrarán una amplia gama de talleres presenciales dedicados a la divulgación de la ciencia, el cuidado del medio ambiente, el fomento a la lectura y el fortalecimiento de las lenguas indígenas, entre otros temas de gran relevancia”.Los galardonados, Pepe Gordon y Julieta Fierro, serán parte de un ciclo de conferencias dedicado a promover la vocación científica en niñas, niños y jóvenes, en el que también participarán Gabriela Frías Villegas, coordinadora de la Unidad de Comunicación de la Ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y Gerardo Sifuentes, quien además de escribir ciencia ficción fue durante años director editorial de la revista Muy interesante.En la rueda de prensa se informó que, como parte de las actividades emprendidas por el IVEC en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 y con el objetivo de preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas a través de su literatura, se realizará el 3er. Encuentro de Escritores en Lenguas Indígenas, en esta ocasión de manera virtual.El encuentro congregará a Elisa Ramírez Castañeda, coordinadora de los dos tomos de Mitos y cuentos indígenas de México publicados por el Fondo de Cultura Económica; la narradora, poeta, traductora y promotora cultural ñuu savi, Celerina Patricia Sánchez; el ilustrador, promotor y gestor cultural del mundo maya, David Canul; la poeta y narradora tutunakú Cruz Alejandra Lucas Juárez, becaria del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales 2018-2019; la escritora, docente y traductora ch’ol Juana Karen Peñate Montejo, ganadora del Premio de Literaturas Indígenas de América 2020; el poeta traductor y fotógrafo nahua Martín Tonalmeyotl, compilador de la antología In xochitl in kuikatl: 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl; y, de Veracruz, los autores Juan Hernández Ramírez y Fernando Hernández Flores “Tepetototl”.La Feria será el marco del Cuarto Encuentro de Ilustradores, a realizarse en modalidad virtual, en coordinación con el Programa de Interacción Cultural y Social de la Secretaría de Cultura federal. En este evento, artistas visuales y narradores gráficos compartirán su experiencia en el mundo de la ilustración de libros infantiles y juveniles y en el desarrollo de novelas gráficas para lectores jóvenes. Ambos encuentros podrán seguirse a través de las páginas de Facebook @IVECFerias y @IVECoficial.¡Planea tu visita! Consulta el programa completo de la 32ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil Xalapa 2022 descargando la aplicación móvil FNLIyJ, o a través de las redes @IVECFerias y @IVECoficial, así como en la página oficial del IVEC: www.ivec.gob.mx. El Colegio Preparatorio contará con todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades, para brindar a las y los asistentes una experiencia segura durante su estancia en las instalaciones.