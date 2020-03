Retrasan material médico para niños con cáncer en Hospital Infantil

Padres de pacientes de cáncer del Hospital Infantil de Veracruz están preocupados porque desde hace 15 días no les han entregado los parches con medicamentos que se requieren para los tratamientos de los niños enfermos.



De acuerdo a la madre de uno de los niños, Cora de Jesús Rodríguez, de esta situación ya tiene conocimiento el titular del Hospital General de Alta Especialidad, Sócrates Gutiérrez, sin embargo, no les han dado solución y las madres analizan de qué forma adquirir los parches.



"Tiene dos semanas con esta problemática y de tiempo atrás y no nos han hecho caso, el día de mañana nos reuniremos unas mamás para platicar por el tema del parche y ver la solución que le vamos a dar. Estamos preocupados y buscando la manera de que nos entreguen unos parches que llevan un medicamento, tenemos temor de que por la falta de estos parches entre contaminación a nuestros niños, ya le hicimos la solicitud al doctor Sócrates pero hasta hoy no nos ha dado ninguna respuesta”, señaló



Los parches que usan los menores enfermos de cáncer tienen la función de proteger de infecciones los catéter en donde se suministran medicamentos y deben ser cambiados cada 15 días, sin embargo, no han podido sustituirlos porque se suspendió el suministro de éstos.



Cada uno de los parches tiene un costo de alrededor de 900 pesos, "muchos papis están con la problemática porque los catéteres se los pudieron por dentro y han causado infecciones, han optado porque el catéter vaya por fuera pero necesitamos los parches”, lamentó.



Cora de Jesús Rodríguez señaló que, pese a la emergencia por el COVID-19, si se están aplicando las quimioterapias pero todo se realiza previa cita para que no haya concentración de pacientes.



Por otra parte, la entrevista mencionó que, debido a la contingencia por Coronavirus, todos los pacientes son tratados a través de citas para evitar la conglomeración de personas.