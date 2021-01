Retraso de vacunas contra COVID, pésima noticia: expertos

Ante el anuncio de que México recibirá menos vacunas anti-COVID de las que se tenían previstas para estas semanas, porque la farmacéutica Pfizer está adecuando una de sus plantas productoras, especialistas calificaron esta situación como una “pésima noticia” y previeron un “impacto considerable” en la jornada de vacunación.



Para los expertos, ahora es necesario que las autoridades del Sector Salud se reúnan y discutan cuál es el mejor camino: aplicar las pocas vacunas que aún se tienen a quienes no han sido inmunizados o poner la segunda dosis a personal médico que ya recibió una primera y así completar su cuadro de protección.



Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado para la atención de la influenza en 2009, dijo: “Esto impactará sustancialmente [al país], puesto que las primeras dosis cubrirían al personal de salud; de por sí la vacunación era poca considerando el tamaño del país que somos y esta reducción impactará sustancialmente”.



El médico Macías explicó que la vacuna de Pfizer-BioNTech se ha convertido en un “puente” entre el momento en el que estamos y cuando se comiencen a producir masivamente en México las dosis de AstraZeneca, que son las que, a su parecer, tendrán un mayor alcance en la población, por ser de elaboración local y tener un contrato más amplio.



“Lo que es relativamente urgente es que se vacune a todo el personal de salud: públicos, privados, médicos, enfermeras y personal que esté en contacto con pacientes Covid, porque ya hay mucha presión en los servicios de salud, [hay] fatiga, depresión, agotamiento y la vacuna es un alivio para eso [pero] desgraciadamente eso se va a retrasar”, señaló el infectólogo.



Fue ayer cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México recibirá menos vacunas de las que se tenían planeadas, pues Pfizer está adecuando una de sus plantas productivas para maximizar la elaboración de su biológico y eso afectará el calendario de entregas para varios países.



De las 400 mil vacunas que se supone llegarían hoy mismo a México, sólo se recibirán 200 mil, informó el titular del Ejecutivo federal, por lo que los expertos consideraron necesario que haya una amplia discusión dentro de la administración para saber cómo se deben utilizar los recursos que se tendrán.



“El retraso en las vacunas es una pésima noticia dada la manifiesta incapacidad del gobierno mexicano para controlar la pandemia en el país y la irresponsabilidad colectiva”, aseveró Antonio Lazcano, biólogo de El Colegio de México.



El especialista añadió que fue un error que el gobierno base su estrategia contra el COVID-19 en la aplicación de vacunas, pues ahora tampoco se tendrán y no hay un plan social y económico para que la gente se quede en su casa.



“Retrasar la campaña de vacunación por razones externas viene a ser un duchazo de agua fría, algo muy grave, porque en las últimas semanas las autoridades de salud han centrado su lucha contra la pandemia en la aplicación de la vacuna pero es evidente que no se han seguido otras estrategias que no son médicas y epidemiológica, sino en términos de apoyos sociales para combatir el problema”, advirtió Lazcano.



Mientras que Malaquías López Cervantes, profesor de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lamentó que ha habido contradicciones en la explicación sobre por qué México no recibirá todas sus vacunas, puesto que primero se informó que era para que se enviaran dosis a los países más pobres y ahora se habla de la planta productiva de Pfizer.



“Esta es una noticia negativa y la implicación que puede tener es que se baje la meta de vacunación, porque una de dos: o se deja de poner la segunda dosis a quienes ya recibieron una primera o se coloca la segunda dosis pero ya no se amplía la cobertura”, dijo el profesor de la UNAM.