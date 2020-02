Retroceso, pretensión de FGR de eliminar la figura de “feminicidio”

Eliminar del Código Penal la figura del "feminicidio" sería un retroceso, afirmó el integrante del Colegio de Abogados de Veracruz, Luis Alberto Martín Caspistrán, debido que dicha tipificación se logró tras una lucha para dar un castigo ejemplar a quienes asesinan por cuestiones de género.



Tras la propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de suprimir este concepto y definirlo como "agravante del homicidio", abogados señalan que no es viable.



"Se me hace un retroceso. Distintos grupos de abogados colegiados han estado manifestándose en que el feminicidio es un logro. Cuando la realidad social tiene que ser regulada, hay que subirlo a la Ley y cuando se incluye en el artículo 325 del Código Penal, el delito del feminicidio creo que fue un avance. El Fiscal General comenta que la descripción del tipo penal, es decir, la descripción de la conducta contiene elementos muy subjetivos que hacen difícil que la Fiscalía pueda fincar responsabilidad", señaló.



El abogado señaló que lo mejor sería nutrir el concepto con más elementos para simplificar la catalogación del delito.



Martín Capistrán indicó que actualmente, el homicidio tiene una pena de 12 a 24 años de cárcel, mientras que el feminicidio de 40 a 60 años de cárcel, por lo cual, se debe mantener esta tipificación.



"Consideramos que no sería prudente eliminar el tipo penal de feminicidio, sino modificarlo para darle a la Fiscalía más elementos, más fuerza. Que sea menos difícil comprobar el delito y por tanto, se castigue de manera ejemplar a los responsables del homicidio de una mujer por cuestiones de género", dijo.



Recordó que Veracruz ocupa el primer lugar en casos de feminicidio, por lo cual se requiere un castigo ejemplar para que no sigan presentándose este tipo de delitos.