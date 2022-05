Retuvieron a 67 migrantes, en Ixtaczoquitlán; traían visa humanitaria

67 migrantes con visa humanitaria fueron intervenidos este miércoles por la Policía Municipal de Ixtaczoquitlán para someterlos a revisión de documentos, aunque acusaron ser intimidados y maltratados por los elementos preventivos.Se trataba de 47 adultos y 20 menores originarios de Venezuela, Angola, Haití y Cuba, quienes se dirigen a la Ciudad de México.Fue alrededor de las 14:00 horas cuando fue interceptado su autobús en la autopista Córdoba-Puebla, permaneciendo en el entronque del Trébol de Escamela.De acuerdo con la versión de los centroamericanos, al cruce con la caseta de peaje 045 de Fortín se registró una falla en el sistema de aire acondicionado del Mercedes Benz en el que viajaban.Fue en ese trayecto dónde policías los ubicaron, procediendo a detenerlos a la altura del Trébol.Acusaron que pese a descomponerse el clima y el calor, no los dejaban bajar del vehículo, y hasta cuatro veces se subieron al camión los policías para exigirles que mostrarán su visa que les permite desplazarse por el país.Dijeron que vivieron momentos de angustia, pues no sabían siquiera el municipio en donde se encontraban, además que alguno de ellos ya no podrán viajar de Ciudad de México a otros destinos, toda vez que sus boletos eran con horario de las 18:00 horas.También relataron que el chofer del autobús fue bajado del automotor a la fuerza."Este tipo de actitudes no las hemos visto en otros países, no sabemos que querían los policías, quizá querían dinero y pues nos lo hubieran pedido, pero sin tratarnos así como lo hicieron, ahorita viajamos con miedo, ya no queremos volver a vivir esto", dijeron.Al lugar de los hechos arribó el delegado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Manuel Antonio Sánchez Hernández, a fin de conocer las quejas de los migrantes.También llegaron elementos del Instituto Nacional de Migración para verificar que las visas humanitarias que portaban fueran originales, revisando una por una para que siguieran su viaje.Al filo de las 16:43 horas, los extranjeros continuaron su camino.