Reúnen equipo de protección para personal del Hospital Mental de Orizaba

El presidente del Comité Ciudadano de Apoyo al Hospital de Salud Mental, Gaddiel García Amador, indicó que se lleva a cabo una campaña para reunir equipo de protección para el personal de este nosocomio.Mencionó que, si bien la Secretaría de Salud envía insumos para el personal, estos no son suficientes como también lo son en el IMSS y el ISSSTE, pues son muchas las necesidades.Explicó que tan sólo en cada turno hay 20 personas entre enfermeras, asistentes y psicólogos que atienden a los usuarios, por lo que deben estar bien protegidos, tanto por ellos mismos como por los pacientes a los que ven.Agregó que lo que se está solicitando son careta, goggles, cubrebocas KN92 o tricapa, guantes de látex y overoles.Comentó que ya hay personas que han hecho donaciones, las cuales se han entregado en el nosocomio; sin embargo, se requiere de más apoyos.Indicó que las personas que quieran apoyar pueden contactarlo a través de Facebook con su nombre completo o bien al correo electrónico [email protected] pero también pueden llevar sus donaciones de manera directa al hospital y preguntar por el psicólogo Orlando Martínez Malagón o la doctora Adriana Corona Sánchez.Sobre el brote de COVID-19 que hay en ese hospital, dijo no estar enterado; sin embargo, era obvio que en algún momento tenía que llegar, pues se vive una pandemia que terminará afectando eventualmente a todo el mundo, por lo que no debe causar extrañeza que se den algunos casos.