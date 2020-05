Reuniones con Gobernador sólo sirven para desmovilizar a colectivos, afirman

Teresa Anaís Palacios Pérez, integrante del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Legislativa Especial para el Seguimiento a la Problemática de la Desaparición de Personas en el Estado de Veracruz, señaló que las mesas de trabajo de Colectivos con el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, sólo han servido para "desmovilizar" a las familias.



"Esto es algo a título personal; esas mesas han servido para desmovilizar a las familias que ya venían con un proceso de interlocución, de exigencia, y pareciera que ahí se apagaron. Más allá de criticar, las familias esperan que les respondan. Sí ha sido desafortunada la postura que ha tenido el gobierno del estado con mucha injerencia en la vida de los colectivos".



Además, lamentó que el problema de la pandemia, fuera tomado para justificar lo que no se ha estado realizando por parte de las autoridades estatales.



Aunado a ello, expuso que muchas veces son ignorados por las propias autoridades relacionadas con la búsqueda de desaparecidos.



"Hemos enviado oficios que no nos responden y eso es a propósito. Finalmente podemos hablar en medios, podemos enviar oficios y si no quieren es porque tienen la protección de gobierno del estado para lavarse las manos", finalizó.