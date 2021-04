El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer la lista de sus candidaturas a las Diputaciones Locales de Representación Proporcional, en la que destacan varios de los actuales legisladores, quienes irían por la reelección el 6 de junio, ahora por esta vía.



Los nombres propuestos para las 20 pluris fueron avalados en sesión de la Comisión Permanente Estatal, y deberán ser ratificados por la Comisión Permanente Nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), para posteriormente ser registrados ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).



En la primera, segunda y tercera posición destacan los actuales parlamentarios Enrique Cambranis Torres, quien es plurinominal; Nora Lagunes, representante del Distrito 18 de Huatusco, y Bingen Rementería Molina, del Distrito 15 Veracruz II.



La cuarta posición es para Itzel Yescas, hija del integrante del Comité Directivo Estatal (CDE) del blanquiazul ; le sigue en el quinto lugar Isaac L Lopez, hijo de la alcaldesa de Córdoba, Leticia López Landero; en el sexto, Veronica Pulido Herrera, ex dirigente del PAN en el Municipio de Veracruz y en el séptimo, Sergio Hernandez, actual diputado plurinominal y ex aspirante a la Alcaldía de Xalapa.



El lugar ocho es para Ana Ledezma, actual secretaria de Comunicación del CDE; el nueve para Juan Luis Rojas Mora, jefe de prensa del Grupo Legislativo del PAN en la actual legislatura local, con quien se cumpliría la acción afirmativa en favor de la Comunidad LGBTTTI+.



En la décima posición la lista se ubica Andrea García Arias, joven e hija de importante panista xalapeña y en la onceava Omar Miranda Romero, también parlamentario plurinominal en la actual integración del Congreso veracruzano.



Las posiciones cuatro y diez corresponde a las cuotas de jóvenes ordenadas por el OPLE en favor de este grupo poblacional, ya que la primera tiene 22 años y la segunda 27 años.



Estos once lugares serían los que tendrían mayor posibilidad de lograr las curules de Representación Proporcional en la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado, que entraría en funciones el 5 de noviembre próximo.



La lista la completan: Zita Eleanor Hernández Zamora, en la posición 12; Agustín Jaime Andrade Murga, en la 13; Monserrat Cuenca Villegas, en la 14; Marco Antonio Núñez Ramos, en la 15; Elisa Paola Aquino Pardo, en la 16; Yahir Said Quiroz Alejandre, en la 17; Nhesma Faride Telis Arano, en la 18; Rafael Amador Martínez, en la 19 y Tania Lizette Rosales Meza, en la 20.