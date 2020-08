Revelan caso de reinfección de COVID-19 en México

Constantino López-Macías, jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, reveló el caso de una residente que volvió a tener COVID-19, aunque en la segunda vez no presentó ningún síntoma.



“Los reportes que se tienen es que se puede reinfectar la persona, como el caso de China y los que están siendo reportados. Nosotros tenemos el caso de una residente que se enfermó, se recuperó, volvió a exponerse pero no desarrolló síntomas, entonces consideramos que sí, efectivamente la inmunidad puede a lo mejor no prevenir la infección pero pudiera prevenir la enfermedad”, dijo.



El investigador dio a conocer este caso durante el séptimo webinario “Inmunidad a SARS-CoV-2 en México”, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).



Al final de la ponencia, el especialista fue cuestionado sobre la posibilidad de que las personas puedan volver a contagiarse y de ser así, se manifestarían los mismos síntomas, a lo que respondió:



“En el caso reportado y nuestra propia observación con la residente que les comenté, vemos que pueden tener el virus pero no tienen síntomas. Entonces, estas personas sí tienen el virus pero no desarrollan síntomas, quiere decir que están protegidos; sin embargo, no sabemos si lo van a poder transmitir. Es lo que hasta ahorita se conoce”.



Agregó que se anuncian malas noticias sobre reinfección de COVID-19; sin embargo, enfatizó que eso es una posibilidad que pudiera aplicar solamente para “algunos casos, no sabemos si puede ocurrir en todas las personas”.



En su ponencia, el investigador presentó gráficas con la cantidad de personas infectadas de acuerdo con su rango de edad, por lo que otro usuario le cuestionó si hay mayor riesgo de contagio en hombres que en mujeres.



“No sé si (en hombres) haya mayor riesgo de contagio, lo que sabemos es que hay mayores complicaciones y mayor mortalidad en hombres pero eso no necesariamente implica que los hombres nos contagiemos de manera diferente”, dijo.



En cuanto a las vacunas, señaló que actualmente hay 139 casos que están en Fase Preclínica; 25 en Fase 1, 15 en Fase 2, 7 en Fase 3 y hasta el momento, ninguna ha sido aprobada.