Revelan más desvíos durante duartismo por 444 millones de pesos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) continúa destapando desvíos de recursos en Veracruz durante la administración de Javier Duarte. Este martes confirmó el desvío de otros 444 millones 165 mil 962.26 de pesos.



Los recursos fueron desviados del Subsidio para la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal (SIRSJP); del Programa Nacional de Prevención del Delito 2015, así como del Programa de Prevención y Atención Contra las Adicciones 2015.



También del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2015 y del Fondo de Aportaciones Múltiples 2015



Finalmente, se detectaron desvíos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015; Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015; Fondo Sur-Sureste, Proyectos de Desarrollo Regional 2015 y del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 2015.



En un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación este 15 de diciembre se detallaorn los 11 procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, señalando la falta de solventación de los pliegos de observaciones respectivos.



Se considera como responsable del desvío de recursos al extesorero del Gobierno del Estado, Arnulfo Octavio García Fragoso, por el mal manejo de los recursos federales, requiriéndole comparecer personalmente ante la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios el próximo 19 y 21 de enero de 2021, aunque sigue sin conocerse el paradero del exfuncionario.



Presuntos desvíos



En el procedimiento resarcitorio DGRRFEM/D/12/2020/15/657 no se administraron correctamente los recursos provenientes del Subsidio para la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal (SIRSJP), ni se reintegraron a la Tesorería de la Federación dichos recursos y rendimientos por 273 mil 243.82 pesos



En el procedimiento resarcitorio DGRRFEM/D/11/2020/15/644 se omitió administrar y custodiar los ingresos y egresos asignados al "Programa Nacional de Prevención del Delito 2015", así como respaldar y resguardar con la documentación justificativa y comprobatoria las operaciones realizadas con dichos recursos, por 300 mil pesos, al contratista Grupo Minavaz, S.A. de C.V.



En el procedimiento resarcitorio DGRRFEM/D/11/2020/15/645 se omitió administrar y llevar el control de los recursos del Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones 2015, por la cantidad de 2 millones 21 mil 016.00 pesos.



En el procedimiento resarcitorio DGRRFEM/D/11/2020/15/637 se omitió administrar los ingresos y custodiar los valores relacionados con los rendimientos financieros generados relativos a los "Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015", por la cantidad total de 463 mil 255.66 pesos.



En el procedimiento resarcitorio DGRRFEM/D/11/2020/15/640 se determinó que no se transfirieron a los municipios ejecutores, la totalidad de los recursos del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal para el Ejercicio Fiscal 2015, por un monto de 724 mil 154.37 pesos.



En el procedimiento resarcitorio DGRRFEM/D/11/2020/15/635 se manejaron indebidamente los recursos del Fondo Sur-Sureste, demostrándose la aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos de dicho Fondo, o el reintegro a la Tesorería de la Federación, por un monto de 500 mil pesos.



En el procedimiento resarcitorio DGRRFEM/D/11/2020/15/638 no se devengaron los recursos del Proyectos de Desarrollo Regional 2015, por la cantidad de 19 millones 980 mil pesos, ni se reintegraron a la TESOFE.



En el procedimiento resarcitorio DGRRFEM/D/11/2020/15/642 se determinó que no se ejercieron los recursos del Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable 2015, por la cantidad de 110 mil 635.91 pesos y tampoco se reintegraron a la TESOFE.



En el procedimiento resarcitorio DGRRFEM/D/11/2020/15/634 se determinó que no existió control del egreso de los fondos del Estado, al realizar diversas transferencias de la cuenta bancaria número 0265485334, del Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte) a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz, donde se manejaron los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2015, por 368 millones 4 mil 258.07 pesos.



En el procedimiento resarcitorio DGRRFEM/D/12/2020/15/669 se autorizaron las transferencias bancarias por los montos de un millón 695 mil 616.66 pesos y 36 mil pesos, respectivamente, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2015, para la adquisición de un kit de monitoreo, teléfono celular con GPS y planta de energía eléctrica a Diésel, los cuales correspondían a gastos del FASP 2014; ocasionando con ello un daño a la Hacienda Pública Federal.



En el procedimiento resarcitorio DGRRFEM/D/12/2020/15/658 se realizó la transferencia de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2015 sin que se tenga certeza del destino de los recursos por 50 millones de pesos, generando un daño patrimonial extra por 57 mil 781.77 pesos por los intereses generados desde la fecha de la transferencia al mes de marzo de dos mil dieciséis.