Revés a Congreso: Tribunal Electoral ordena restituir a exalcalde de Actopan

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio 24 horas al Congreso del Estado para restituir a Paulino Domínguez como alcalde de Actopan.



De conformidad con la suspensión otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados decidieron por unanimidad que el alcalde panista de Actopan, José Paulino Domínguez, retome sus funciones en el Ayuntamiento como presidente municipal.



En caso de no hacerlo, el suplente José Alfredo López Carreto deberá ocupar el cargo.



En este sentido, la Síndica que se encuentra detenida, también tendría que quedar en libertad.



Durante la sesión de la tarde de este viernes, la Sala Regional dejó en claro que si el Congreso no da vigencia a los derechos político-electorales del alcalde de Actopan, le aplicará medidas de apremio.



Incluso, le otorgó 24 horas a la Legislatura para que deje sin efecto el anterior acuerdo, es decir, el Congreso tiene un día hábil para restituir al alcalde de Actopan y 10 días para responder a las solicitudes que habría hecho López Carreto para que lo llamaran como alcalde suplente ante la ausencia del propietario.



Es así que, también confirmaron la invalidez jurídica del acta de Cabildo del 12 de marzo del año en curso, mediante la cual se designó como alcalde interino a Eduardo Carranza, regidor de Movimiento Ciudadano.



Los togados modificaron la resolución del TEV, en lo relativo a la suspensión otorgada por la SCJN y señaló que lo procedente conforme a Derecho es que sea el presidente municipal propietario quien se mantenga en el cargo.



Esto, hasta que la SCJN se pronuncie con respecto a la controversia constitucional 17/2020.



Por tanto, se vinculó al Congreso del Estado por conducto del presidente de la Mesa Directiva para llamar al presidente municipal propietario de Actopan y en caso de que no acuda deberá llamarse al presidente municipal suplente, José Alfredo López Carreto, para que asuma el cargo hasta que se resuelva en definitiva la controversia constitucional.