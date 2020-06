Revientan comerciantes de Xalapa ante crisis; ya no hay ahorros, despensas no pagan la luz

Vendedores del parque Juárez se manifestaron frente a Palacio Municipal de Xalapa para exigir que los dejen trabajar, pues ya no pueden pagar los servicios básicos de sus vivienda y locales.



De acuerdo a Mónica Bello, una de las locatarias, aunque tuvieron apoyo alimentario los primeros meses por parte del Ayuntamiento, ya no los han recibido.



“La necesidad es lo que nos está obligando a manifestarnos porque hemos tocado puertas, hemos buscado que nos escuchen. Obedecimos la invitación que se nos hizo en marzo de retirarnos a casa y no hemos trabajado”.



“Los recursos que teníamos guardados ya se terminaron y aunque tratamos de optimizarnos con algunas despensas que nos ofrecieron, ya no tenemos; hay que pagar recibo de luz, incluso aquí ya llegaron los recibos de la luz”.



Al cerrar la vialidad de la calle Enríquez por unos minutos, reclamaron que después de tres meses no tengan respuesta de las autoridades municipales.



“Con las despensa no le pagas al cajero, no pagas la luz, no pagas el agua, no pagas los recibos del parque. Nos dice que estemos tranquilos, sí pero que hacemos con todo esto, ¿que se vengan a vivir aquí abajo del Palacio?”.



Informó que de no tener una solución, respuesta o alternativa, vendrán las veces que sean necesarias para ser escuchados.



“Vamos a tener que venir una vez y otra vez hasta que a lo mejor nos corran y entonces nos pongamos con todo y cosas ahí para que nos vean. Si no dialogamos, ¿qué hacemos? No nos han recibido, somos como 50 vendedores de globos, comida, de las casetas”, concluyó.