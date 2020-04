Revira AMLO a empresarios; se procederá contra quien adeude a Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que le pidió al SAT que se reúna con las grandes empresas que deben impuestos, con el objeto de que abonen o paguen sus adeudos con Hacienda porque de lo contrario se procederá judicialmente.



Durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que no será tapadera de nadie y si tienen conocimiento de algún delito, no será alcahuete.



El presidente López Obrador aseguró que analizará hacer pública la lista de empresas que tiene adeudos fiscales, para animarlos a que paguen.



De entrada, dijo, le enviará una carta al presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, con la lista de empresas que no han pagado para que le ayude con los dueños de las grandes empresas que le deben a Hacienda.



“Hay 15 grandes contribuyentes que con multas y recargos, según el SAT, deben 50 mil millones de pesos. Si estoy hablando que vamos a entregar créditos a un millón de pequeñas empresas, si cobráramos los 50 mil millones de pesos podríamos entregar 3 millones de crédito”.



Aseguró que no ayudan, en medio de la crisis financiera y del coronavirus, aquellos que llaman a que no se pague impuestos.



“Hay grandes impresas nacionales y extranjeras que deben, porque están pensando que es como antes que les condonaban los impuestos y eso no es así”, dijo.