Revisar estrategia de seguridad en el país es opinión personal de Monreal: Pérez Astorga

Sobre la petición del senador Ricardo Monreal de revisión de la estrategia de seguridad en el país el senador de la República por Veracruz, Ernesto Pérez Astorga, señaló que le dan todo el apoyo a Andrés Manuel López Obrador.“Nosotros le damos todo el apoyo a la presidencia de la República, consideramos que las forma de atacar precisamente de raíz con todo lo que son los programas sociales, adultos mayores, sembrando vida y todas las acciones que realmente el país aporta cerca de un billón de pesos al año que son los programas sociales”.Ante dicha situación aseguró que esto solo sería una opinión personal de Monreal, la cual no representa a MORENA.“Consideramos que hay cosas por mejorar, recibimos un país con muchos problemas, pero creo que él tiene también su opinión, sigue siendo nuestro coordinador, lo respetamos, pero no estamos de acuerdo en algunas cosas porque él no habla por todos en el grupo parlamentario de MORENA, él habla en lo personal”.En otro tema, estando presente el senador Pérez Astorga en el informe del primer año de gobierno del Ricardo Ahued, reconoció su labor.“Se ha hecho una gran gestión, es un experto en el manejo de la administración municipal. Desde el inicio arrancó con los proyectos ejecutivos listos y yo creo que afortunadamente todos esos proyectos fueron viables y a lo mejor eso ocasionó que en alguna forma se tuvieron que hacer muchas intervenciones al mismo tiempo y él ha sido siempre muy exigente en la parte de los recursos públicos para que una vez que ya están dados se apliquen”.“Bien por Xalapa, a lo mejor ha sido un poco molesto por tanta intervención, pero nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de estar el día de hoy en su primer informe de gobierno”.