Revisará CFE medidores de pobladores de la sierra que denuncian altos cobros

Luego de una reunión que se prolongó de nueva cuenta por cinco horas, representantes comunitarios de Soledad Atzompa y de la Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes, así como alcaldes, convinieron con directivos de la Comisión Federal de Electricidad que, a partir del próximo jueves 3 de febrero, personal de la empresa hará revisiones domiciliarias en los casos en que se han reportado altos cobros.La reunión se llevó a cabo la tarde de este viernes en las instalaciones de la CFE ubicadas en la calle Francisco I. Madero, en donde el gerente de Suministros, Eduardo Ramírez, se comprometió ante los alcaldes de Tequila, Jesús Valencia Morales, y de Atlahuilco, Jaime Rosales Vázquez, así como Alfonso Cruz, de la Coordinadora, entre otros, a que personalmente recorrerá las localidades donde se han dado esos problemas.Les indicó que en algunas viviendas cuentan con bombas de agua y esa es la causa de que el consumo les llegue alto, por lo que revisarán las instalaciones, ya que podría ser que un cable de diferente calibre genere sobrecalentamiento y eso genera un aumento en el consumo.Comentó que también hay familias que no tienen sus contratos, por lo que tendrán que regularizarse a fin de no caer en el delito de robo de energía eléctrica, pues incluso podrían ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.Indicó que en esos casos no habrá condonación de las multas ni para las familias que estén en esa situación ni para las iglesias si también están en ese caso.Tras escucharlo, los integrantes de la agrupación expresaron estar de acuerdo en que se realice la revisión por parte del personal de la CFE y se vea en dónde hay problemas.