Revisará FGE expedientes de muertes violentas de mujeres en el Estado

Para dar cumplimiento al Proyecto AVG/VER/M4/FGEV, la Fiscalía General del Estado ha desarrollado e implementado una metodología para la selección y revisión de expedientes de investigaciones ministeriales de muertes violentas de mujeres clasificadas como feminicidios u homicidios dolosos.



Hará un estudio sobre las deficiencias y áreas de oportunidad en la investigación de los casos de homicidio doloso de mujeres y feminicidio, para lograr la consignación o judicialización de casos en trámite, archivo temporal o reserva.



El órgano autónomo hará un diagnóstico integral que contenga la información sistematizada sobre el proyecto, principales hallazgos, situación de expedientes analizados, perfil de las víctimas, características del feminicidio, contexto de los casos, buenas prácticas identificadas, deficiencias y omisiones en la investigación, así como áreas de oportunidad, líneas de investigación y propuestas de diligencias o actos de investigación en cada caso, así como conclusiones y recomendaciones generales.



Elaborará fichas de sistematización de la información de cada uno de los casos analizados; un registro de las entrevistas realizadas al personal ministerial, pericial y policial e integrará un reporte analítico de las actividades con relación al realizado en el año 2017.



Se pretende tener el número total de casos en trámite y revisados, archivo o reserva existentes; casos por municipio; casos por año de inicio de investigación; casos con clasificación jurídica preliminar como feminicidio; casos en que se tiene identificada a la persona probable responsable; y casos en los que no se tiene identificada a ninguna persona probable responsable.



Aunado a ello, se hará una revisión in situ de un porcentaje representativo de investigaciones ministeriales y carpetas de investigación de delitos de feminicidio y homicidio doloso contra mujeres. La revisión se llevará a cabo por personas especialistas que cuenten con conocimientos y formación sólida y comprobable en investigación penal con perspectiva de género, sistema de justicia penal acusatorio adversarial, derechos humanos, así como experiencia en litigación nacional e internacional de casos de violencia contra las mujeres. El porcentaje a revisar no deberá ser menor del 30% de las carpetas de investigación e investigaciones ministeriales, cuyo universo está conformado por 158 expedientes.



También habrá visitas in situ y entrevistas semiestructuradas con el personal encargado de la investigación (agentes del ministerio público, personal pericial y policía ministerial) de los casos de feminicidio y homicidios de mujeres, a fin de conocer: organización operativa, cargas de trabajo, número de personal encargado de las investigaciones, lineamientos internos que rigen su labor, recursos institucionales con los que se cuenta e identificación de problemáticas para la investigación de los delitos.



Se elaborarán dos diagnósticos, uno individual de los casos, en el cual deberán identificarse las deficiencias y omisiones en cada uno, así como establecerse propuestas de diligencias y actos de investigación, a partir de los estándares de debida diligencia y perspectiva de género.



Y otro que contenga la información sistematizada en archivos electrónicos sobre el proceso del proyecto, principales hallazgos, situación de los expedientes analizados, perfil de las víctimas, características de los feminicidios, homicidios dolosos de mujeres o casos de muertes violentas de mujeres analizados, el contexto de los casos, las buenas prácticas, áreas de oportunidad identificadas, líneas de investigación, propuestas de diligencias y actos de investigación por cada caso, así como conclusiones y recomendaciones generales.



Habrá mesas de trabajo con agentes del ministerio público, personal pericial y policía ministerial encargado de las investigaciones de los casos analizados, a fin de realizar una retroalimentación de la información analizada, así como brindar asesoría especializada para la investigación con la debida diligencia y perspectiva de género de cada caso. Se deberá realizar una mesa de trabajo por lo menos para cada caso.



También se proporciona asesoría especializada a las autoridades de procuración de justicia estatales y brindar apoyo técnico al personal para el seguimiento de los casos y el impulso de las investigaciones, a partir de las áreas de oportunidad detectadas en la revisión y diagnóstico de expedientes, que incluya recomendaciones sobre posibles líneas de investigación y diligencias.



Y se han fortalecido las capacidades institucionales para la investigación exhaustiva, con perspectiva de género y debida diligencia de los casos de feminicidio de la FGE.