Revisión de mochilas en algunos planteles no es por parte de la SEV: Delegado

El nuevo delegado regional de la Secretaría de Educación (SEV) en Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, indicó que los operativos que se efectuarán para revisar mochilas en algunos planteles educativos son acuerdos entre escuelas y Ayuntamientos.



Dijo que organismos municipales en defensa de los menores son quienes en este momento están teniendo esos acercamientos con las escuelas en relación a temas de seguridad y han llegado a acuerdos de ejercer este tipo de operativos a petición de padres de familia.



"Hay muchos organismos que ahora están trabajando con los padres de familia y con las comunidades escolares, en relación a temas de seguridad con los padres; ahí hay acuerdos. Hasta el momento, (hay) líneas generales para las escuelas de la SEV, todavía no las tenemos, es esperar a que lo decida el Congreso para hacerlo de la manera correcta, lo que ha pasado con los Ayuntamientos y con algunos colegios son acuerdos, nosotros vamos a respaldar porque son acuerdos de ellos pero esa no es la postura de la Secretaría, los acuerdos pueden suceder y qué bueno que sucedan, para resguardar la seguridad de los niños", detalló.



Y es que informó que por el momento, la Secretaría no llevará a cabo este tipo de acciones, hasta que no exista una modificación a las leyes, aunque aseguró que sí se respalda a autoridades locales y escuelas en estos ejercicios que buscan salvaguardar la integridad de los alumnos.



"El Secretario acaba de hacer una declaración y comentó que en tanto la Legislatura no apruebe que esas actividades tengan toda la legalidad y cumplan todos los requisitos que se sugieren desde derechos humanos y la apreciación de los padres de familia y el acuerdo, nos invita a hacer esas reuniones donde los padres convengan y hagan ese acuerdo donde ellos están en pro de la seguridad pero que la escuela no incurra en situaciones que puedan transgredir los derechos de los alumnos. No vamos a hacer eso en ninguna escuela", abundó.



Por otra parte, este día, el nuevo delegado fue nombrado por autoridades de la Secretaría de Educación y se comprometió a trabajar a favor de los planteles educativos en beneficio de los alumnos de los municipios del distrito Coatepec.