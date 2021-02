Revoca Sala Superior del TEPJF acuerdo del INE que prohibía a AMLO hablar de elecciones

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que prohibió al presidente Andrés Manuel López Obrador pronunciarse durante sus conferencias matutinas sobre las elecciones federales y locales que están en curso.



En sesión privada y por mayoría de votos, los magistrados consideraron parcialmente fundados los argumentos hechos llegar por la representación jurídica del Ejecutivo Federal.



A través de un comunicado, la Sala Superior informó que, contrario a lo considerado por el Consejo General del INE, la emisión de dicho acuerdo no implicó la emisión de medidas cautelares de tipo inhibitorio sino la imposición de medidas de no repetición, ante la supuesta posibilidad de que ocurra un acto lesivo futuro de carácter ilícito.



Por ello decidieron que lo conducente era revocar los lineamientos para las conferencias matutinas del Presidente de la República, puesto que la naturaleza de la medida de no repetición requiere un estudio de fondo que corresponde a la autoridad jurisdiccional.



Los togados señalaron que al aprobar las medidas cautelares solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), a raíz de la conferencia matutina del 23 de diciembre, el INE partió de la posibilidad de que el Mandatario repitiera un hecho similar; sin embargo, derivado de denuncias previas, nunca se ha determinado que esas conductas tengan un carácter ilícito.



El pasado 15 de enero, se decidió que el Ejecutivo mexicano no debía abordar temas relacionados con el ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos (financiamiento público y acceso a radio y televisión); vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos políticos e independientes (registro, postulación, entre otros).



Tampoco podría hablar sobre cargos de elección federal y local; etapas del proceso electoral federal y local; frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales; plataformas electorales; campañas electorales; estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local, así como a encuestas de intención de voto o preferencias electorales.



Es así que declaró improcedente el dictado de las medidas referidas y dejó sin efectos el acuerdo impugnado, aclarando que ello no prejuzga ni representa un pronunciamiento de fondo sobre las conductas denunciadas en el procedimiento especial sancionador que dio origen a las medidas que revoca esta resolución.



Fue la representación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal quien controvirtió la decisión del ente comicial, además promovió un incidente de incumplimiento de sentencia contra el instituto emitido por la Sala Superior.



Sobre el incidente de incumplimiento de sentencia, los integrantes del pleno jurisdiccional lo consideraron fundado por dos cosas: la primera fue que el Consejo General del INE se excedió en lo ordenado al dictar las medidas cautelares de tipo inhibitorio, emitiendo lineamientos generales con alcances para todos los servidores públicos, de todos los niveles, cuando tenía que ser solamente para el Presidente.



Y la segunda, porque el Consejo General delegó a la Comisión de Quejas el dictado de la medida, cuando en la sentencia se le señaló que era el propio Consejo el que tenía que pronunciarse sobre ello. “Hay casos que por sus particularidades, alcances, trascendencia o impacto deben ser conocidos por el Consejo General”, refirieron en el fallo tomado de manera privada.