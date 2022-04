Revocación tendría 18.2% de participación, prevé conteo rápido del INE

La noche de este domingo, al revelar los resultados del Conteo Rápido de la consulta de Revocación de Mandato, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, anunció que la participación ciudadana apenas habría alcanzado entre el 17 y 18.2 por ciento, por lo que este ejercicio no sería vinculante ni tendría consecuencias para el presidente Andrés Manuel López Obrador.El titular del ente comicial reveló que en relación con la respuesta “que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza al Presidente de la República”, la participación en la votación se estima entre el 6.4% y 7.8%.Mientras que el respaldo a la respuesta a la pregunta “que siga en la presidencia de la República de la República”, el porcentaje de votación se encuentra entre un límite inferior de 90.3% y uno superior del 91.9%.En el caso de los votos nulos, estos se ubicarían entre un límite inferior del 1.6% y el superior de 2.1 por ciento.Estos datos estadísticos fueron tomados de mil 753 de las mil 830 casillas que integraban la muestra, es decir, del 95.80% de la muestra total; de los 300 estratos considerados para definir el diseño muestral y con un nivel de confianza de al menos el 95%.Córdova Vianello apuntó que estos resultados tienen propósitos informativos y de transparencia para abonar en la confianza pública en este ejercicio consultivo, por lo que los resultados finales se darán a conocer en las próximas horas, cuando hayan concluido los cómputos legales que se están realizando los 300 consejos distritales.“El resultado de sus cómputos será remitido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que tal como establece el artículo 35 de la Constitución, sea su Sala Superior la que resuelva eventuales impugnaciones, emita el cómputo final y declare si el proceso es o no vinculante en función del porcentaje de participación que se haya alcanzado”, explicó.Agregó que el Sistema de Información permite afirmar que la jornada de este domingo se desarrolló en paz y con civilidad en todo el territorio nacional y los incidentes reportados son menores frente al universo de casillas que pudieron instalarse y funcionar adecuadamente.El Consejero Presidente afirmó que el proceso revocatorio se llevó a cabo en condiciones de legalidad, transparencia y certeza, ya que la ciudadanía volvió a confiar en “su INE”, pese a que aún se siguen viviendo los efectos de la pandemia de COVID-19.“Hoy una vez más como ocurre cada vez que hay una elección, las ciudadanas y los ciudadanos volvimos a ser iguales ante las urnas en derechos y libertades, en la capacidad de incidir políticamente en el destino de nuestro país, nuestro sistema electoral volvió a funcionar y funcionó muy bien”, aseveró.Agradeció a quienes aceptaron ser funcionarios de casilla, también a quienes forman parte del Instituto y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a los millones de personas que acudieron a las urnas.“En México hemos podido desarrollar este proceso con el mismo rigor técnico y las mismas condiciones de confianza e integridad que en las elecciones federales previas. A pesar de los obstáculos que se le pusieron al INE se pudo garantizar una vez más la participación libre de la ciudadanía y los más de 92.8 millones de personas que integran la lista nominal de electores tuvieron una papeleta para ejercer su derecho”, expuso.Asimismo, brindó su respeto a la decisión de quienes “de manera personal, libre e informada” optaron por no acudir a las urnas, pues a su decir, “su abstención es también una decisión política y aunque la comportamos o no, es respetable”.