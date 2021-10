Rezagados ya pueden viajar a otros municipios por su vacuna contra COVID

El delegado de Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que se permitirá a los habitantes de Xalapa o de otros municipios que no acudieron en tiempo y forma por su vacuna antiCOVID o que les falta la segunda aplicación, que viajen a otros municipios a aplicársela sin problemas.“En estos 58 municipios (donde actualmente está en proceso la vacunación) estamos aceptando en este momento de otros municipios aledaños, que haya habido rezagos. Por ejemplo, que alguien de Xalapa no se vacunó, que acuda a Coatepec que le queda cerca, a Perote, a Emiliano Zapata. En fin, que vayan a los lugares aledaños”, dijo.Cabe recordar que actualmente se vacuna a la población de 18 años o más y el Gobierno de Veracruz prevé que antes del 20 de octubre se cumpla con el Plan Nacional de Vacunación, es decir, que cada habitante hasta dicho rango de edad tenga al menos la primera dosis antiCOVID.Al respecto, el Delegado destacó que al final de octubre se estarían llegando a las 7 millones de dosis aplicadas en la entidad, aclarando que ello no significa que se haya vacunado a igual número de ciudadanos, porque en muchas demarcaciones se aplicó la de la farmacéutica CanSino, que es unidosis.“También los jóvenes que cumplen años en octubre pueden irse a vacunar este mismo mes y se admiten. Si son de noviembre sí tienen que esperar porque ya tendríamos que ver qué sigue del Plan Nacional de Vacunación para ese sector”, abundó el delegado de los Programas Sociales federales.