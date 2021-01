Rezago en regularización de predios escolares de la región norte del Estado

Poco más de 500 escuelas de la región norte del estado se encuentran en espera de regularización de sus predios, y aunque los trámites arrancaron desde marzo de 2020 los avances son escasos, aceptó el delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz, Odilón Nava Sánchez.



El servidor público, quien tiene a su cargo 17 municipios de la zona norte en las que funcionan más de 3 mil escuelas, aseveró que a partir de este mes de enero se buscará agilizar los trámites.



Sin embargo, también admitió que no se puede hablar de una regularización total, debido a la gran cantidad de expedientes en proceso en todo el estado.



Nava Sánchez mencionó que el trámite no es sencillo, pues existen seis modalidades de escrituras, por lo que se requiere de diferente documentación. “Nos vamos a ir viendo con las menos problemáticas para irlas sacando”, añadió.



“Vamos a tratar de sacar las más que se puedan, unas 170 más o menos, lo más rápido que se pueda, porque como se está trabajando en todo el estado, no nada más para Tuxpan, sino para todo el estado, pues voy a llevar mi paquete para que me seleccionen cuáles van a entrar primero y así sucesivamente”, mencionó.