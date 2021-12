RFE en Veracruz ha recibido 38 mil firmas para promover revocación de AMLO

A pocas horas del cierre del plazo para entregar los formatos en papel; el vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en Veracruz, Sergio Vera Olvera, indicó que tienen un corte preliminar de 38 mil ciudadanos en el Estado que han firmado para promover la revocación del mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.Asimismo, al ser cuestionado sobre el corte de las 847 mil 448 firmas que la asociación civil "Que Siga la Democracia" había dicho que había entregado al INE, aseguró que desconocía sobre esa cantidad, señalando que pueden estar incluidas en las recabadas a través de la aplicación o que las entregaron directamente en la capital del país.En entrevista telefónica, indicó que estarán hasta la medianoche de este sábado recibiendo a los promoventes que acudan a entregar los formatos de los electores que decidieron apoyar el referéndum de manera física."En todas las 32 Juntas Locales se están recibiendo las solicitudes que hacen los promoventes para la Revocación del Mandato, y estaremos hasta las 24:00 horas. Hemos estado recibiendo todos estos días y en un corte preliminar tenemos 38 mil formatos de firmas", expresó.Al aclarar que únicamente estarán recibiendo los formatos en físico, no así los respaldos recibidos por medio de la aplicación móvil que se hace a nivel central, Vera Olvera acotó que las paquetes con las firmas serán enviados a la Ciudad de México el próximo 29 de diciembre."Se estarán enviando a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores para que hay se haga la validación correspondiente; nosotros hacemos una recepción, empaquetamos, clasificamos, pero ésta (la validación) se hace en el Centro de Cómputo del Instituto, ahí se hace la revisión y comparación de las firmas que se están enviando", explicó.Detalló que cada formato contiene la firma del elector y la copia de su credencial para votar, y añadió que ayer 24 de diciembre estuvieron recibiendo a los promoventes, la mañana de este sábado a otro más y estarán por lo que resta del día esperándolos, aclarando que no habrá prórroga."Las traen de diferentes formas. Nosotros las tenemos que clasificar para que se envíen a la Ciudad de México", reiteró al aclarar que la recepción únicamente se está haciendo en las 32 Juntas Locales del INE en el país, no en las 300 Juntas Distritales."Si nos leen los promoventes recordarles que no hay prórroga. El plazo vence hoy a las 24:00 horas y ojalá y puedan traernos en tiempo y forma la solicitudes las solicitudes que tengan en su poder", recalcó.