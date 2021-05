Ricardo Ahued convoca a “marcha de la unidad”, el domingo, en Xalapa

El candidato a la presidencia municipal de Xalapa de la coalición “Juntos haremos historia”, Ricardo Ahued Bardahuil, convocó a una “marcha de la unidad”.



Anunció que el evento se realizará el próximo domingo y la convocatoria es para todos los morenistas y ciudadanos que se quieran sumar a su proyecto.



Aseveró que la capital del Estado tiene distintos problemas que no se resolverán con pleitos o discordias.



“Los retos que va a enfrentar la ciudad en los próximos meses son enormes y no se van a resolver con discordias, ni pleitos ni ambiciones personales”, declaró.



Detalló que la caminata se realizará el domingo a las 7 de la mañana y el punto de reunión será el Teatro del Estado.



“Caben todos los de MORENA y la sociedad civil que se quiera sumar simpatizando con este proyecto, por los votos se los vamos a partir como alianza con el Partido Verde, PT y MORENA para que en su momento podamos tener un mensaje de que Xalapa requiere armonía, paz, esperanza, mucha obra pública”.



El empresario indicó que no tiene intenciones de dividir sino de sumar en la gestión de recursos para la ciudad.