Ricardo Ahued no viene a rescatar a Xalapa sino a MORENA: David Velasco

David Velasco Chedraui, candidato de la coalición “Veracruz Va” a la presidencia municipal de Xalapa, acusó que el candidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Ricardo Ahued Bardahuil, está utilizando la maquinaria del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento y del Gobierno Federal para su campaña política porque su partido pretende robarse la elección.



“Tal y como se ha señalado, Ricardo Ahued no viene a rescatar Xalapa sino a rescatar a MORENA, el partido al que sirve”, lamentó Velasco Chedraui, al indicar que estas acciones de una franca “Elección de Estado”, son muestra de que hay temor, “hay nerviosismo porque ven en su servidor a alguien potencialmente peligroso”.



“Yo lamento que Ricardo Ahued Bardahuil se preste a esta ilegalidad. Yo lo conozco bien. Es una buena persona, nos llevamos bien, pero veo a un Ricardo diferente, que ha cambiado mucho y que ahora está apoyando a las personas que nos han hecho mucho daño a todos los xalapeños”, sostuvo.



“Hay temor, hay nerviosismo. Ven en su servidor a alguien potencialmente peligroso para sus intereses y por eso están llegando a estas acciones de presionar a los empleados a participar en eventos políticos, a utilizar recursos públicos para beneficiar al candidato y otras acciones como el uso de inmuebles, de transporte oficial, entre otras”, detalló.



David Velasco Chedraui comentó que su partido, el Revolucionario Institucional (PRI) tiene pruebas de todas estas irregularidades y el presidente Marlon Ramírez Marín las presentó ante las instancias correspondientes. “MORENA busca robarse la elección de Xalapa y están cometiendo delitos electorales; es una pena que Ricardo Ahued se preste a este tipo de irregularidades”, aseveró.



Por ello, los representantes del PRI ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), han presentado las denuncias correspondientes por el acarreo de personas a la marcha de Ricardo Ahued el pasado domingo 09 de mayo; por obligar a servidores públicos a asistir a eventos de campaña; por la utilización de vehículos oficiales en encuentros proselitistas; por la entrega de dinero; por la utilización de equipo de sonido oficial en eventos del candidato y la confección y promoción de encuestas a modo, refrendó.



David Velasco Chedraui hizo un llamado enérgico al candidato de MORENA, “para que no utilice recursos públicos y para que se conduzca con civilidad” e hizo un compromiso ante los xalapeños de que, al ser favorecido por el voto ciudadano, se quedará a gobernar los cuatro años la ciudad, “no como el propio Ricardo Ahued, quien hasta en eso ha incumplido a quienes han confiado en él, porque no ha terminado las encomiendas que le han dado”.