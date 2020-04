Ricardo Ahued, persona respetable que quiere ayudar en el Senado: AMLO

Aduanas es un monstruo de 100 cabezas, viene una limpia, adelantó el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al respaldar la labor que ha realizado hasta ahora el Director General de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, quien regresará al Senado, por lo que el Ejecutivo federal hará una propuesta para este cargo.



“En el caso de las aduanas viene una limpia, porque se han hecho intentos. El hasta ahora director de Aduanas es una gente íntegra, honesta, pero es un monstruo lo de Aduanas, de 100 cabezas”, expresó durante su conferencia mañanera.



Sobre la renuncia del Director de Aduanas, expuso que Ricardo Ahued le pidió regresar al Senado.



“Ricardo es un hombre íntegro, una gente buena, un hombre honesto. Fue legislador en Veracruz en los tiempos de la gran corrupción y siendo legislador votó en contra de la aprobación de la cuenta pública de un Gobernador. Es una gente respetable pero quiere ayudar en el Senado”, reiteró el Presidente.



Por tanto, adelantó que va a proponer un cambio en Aduanas y confirmó que hoy se reunirá con el aún Director General.



“Hoy voy a tener una reunión con el Senador Ahued, nos va a hacer una visita y va a coincidir el Senador Ricardo Monreal. Sí, voy a hablar hoy con Ricardo Ahued”.



Al respecto, López Obrador aceptó que lo de aduanas es una asignatura pendiente que no han podido limpiar.



“Que la de Manzanillo, que la de Lázaro Cárdenas, que la de Tijuana. Si les contara, algún día lo voy a hacer, más adelante”.



Incluso comparó esta problemática con el tema de los homicidios.



“Como el problema de los homicidios, que ha habido disminución pero lo seguimos padeciendo. Lo hemos podido controlar pero no se ha podido disminuir el número de homicidios dolosos y nos preocupa; no queremos que nadie pierda la vida”.



Y es que señaló que lo actos de corrupción e inmoralidad se fueron haciendo costumbre junto con el influyentismo, “y no cambió, lo del 2000 fue un engaño, fue más de lo mismo y siguió hasta con peores casos”, sostuvo.



También, se refirió al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y dijo que se continuará con la labor para evitar el influyentismo y lograr que todos cumplan con sus obligaciones.



Cabe mencionar que el día de ayer jueves, el Director General de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, anunció su renuncia al cargo y sostuvo que presentaría sus motivos, luego de la reunión de este viernes con el Presidente de la República.



Por tanto, tal como se habría adelantado, será hoy cuando se haga oficial la salida de Ahued Bardahuil como Administrador General de Aduanas en el Servicio de Administración Tributaria y se reincorporará al Senado de la República a partir de este 30 de abril.