Ricardo Mejía deja la Subsecretaría de Seguridad; sin MORENA, busca Gubernatura

A través de su cuenta de Twitter, Ricardo Mejía Berdeja comunicó su renuncia al cargo como Subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México.En sus redes sociales, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.“He decidido separarme de mi cargo para dedicar todo mi trabajo a la causa de la transformación en Coahuila y a la lucha inclaudicable para terminar con el Moreirato corrupto y rapaz que tiene suecuestrado a mi Estado. Mi Estado me reclama y no puedo poner oídos sordos frente a este clamor ciudadano”, dice la carta que difundió.El ahora exsubsecretario de seguridad no buscará la Gubernatura de Coahuila por MORENA ni por la coalición, pues será candidato único del Partido del Trabajo (PT), comunicó la dirección política estatal del partido durante rueda de prensa.Cabe destacar que a finales del 2022, MORENA notificó que su candidato para Coahuila sería el senador Armando Guadiana, pues él había salido más alto en la encuesta interna, dictamen confirmado por el Presidente de la República, pero reprochado por Mejía Berdeja.Este jueves 12 de enero, en la conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que si Ricardo Mejía quería ser candidato a la gubernatura de morena, entonces ya no podría trabajar con el Gobierno Federal, es importante puntualizar que Mejía Berdeja solía aparecer en la “mañanera” del Presidente de México para presentar avances en investigaciones e informar sobre aprehensiones efectuadas por casos relevantes.