Ricardo Monreal toca retirada en su comisión para investigar a Veracruz

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que la Comisión Especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el Estado de Veracruz no quedará legalmente conformada.“Soy muy claro, muy sencillo, muy humilde en decir que en esta decisión de la comisión de Veracruz no me acompaña el grupo como tradicionalmente me acompaña”, expresó ante medios de comunicación.Agregó que el órgano cierra sus trabajos con 90 casos de presuntos abusos ocurridos en Veracruz, aunque su aprobación ya no será sometida ante el Pleno.La determinación se toma luego de que la mayoría de los senadores de MORENA acordaron retirar su apoyo al coordinador respecto a este tema y previo a una reunión que sostendrán este viernes 28 de enero.“Yo voy a seguir, pero como coordinador no debo de involucrar a todo el grupo porque debo de reconocer que dentro del grupo hay diferencias”,apuntó Monreal Ávila este jueves.Ayer miércoles, la senadora, Gloria Sánchez Hernández, dijo que 31 de los 61 senadores morenistas solicitarán este viernes 28 de enero que se deje sin efecto dicho órgano que se acordó entre los coordinadores parlamentarios durante el periodo de receso.Cabe recordar que en 2021 Monreal Ávila acusó abusos de autoridad que se viven en Veracruz a través de la figura de ultrajes a la autoridad, los cuales luego fueron corroborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el caso de 6 jóvenes detenidos en Xalapa y sometidos a proceso injustamente.Posteriormente, recibió el respaldo del senador de MC, Dante Delgado Rannauro, quien se manifestó públicamente en contra de la detención del secretario técnico de la JUCOPO, José Manuel “N”, luego de que fue implicado en el homicidio del excandidato Remigio Tovar. El exgobernador de Veracruz fue designado presidente del órgano por acuerdo de la JUCOPO.No obstante, ayer miércoles el senador, Dante Delgado Rannauro, anunció su renuncia a la comisión especial, acusando que el grupo de MORENA en la Cámara alta decidió “traicionar su juramento” de defender el Estado de Derecho para defender el proyecto del presidente, Andrés Manuel López Obrador y de la llamada Cuarte Transformación.“La defensa de los Derechos de la gente se puede y se va a dar desde todas las trincheras y es por esta razón que he decidido renunciar a la presidencia de la Comisión Especial y he pedido al senador, Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano solicite una reunión de la Junta de Coordinación Política para notificar mi decisión”, dijo Delgado Rannauro.Ante esta determinación, el propio Gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que podría proceder en contra de quien intentó atentar en contra su gobierno legitimante constituido, ya que certificó ante notario público el uso ilegal de las páginas institucionales de la Cámara Alta, así como la violación a su Reglamento Interno del Senado.El Ejecutivo veracruzano destacó que, aunque los senadores se “echaron para atrás”, está comprobado que violentaron la Ley.“Cómo lo había dicho es una Comisión del Senado ilegal, ahora se están echando para atrás, eso es lo obvio, ya independientemente de lo que argumenten, lo que queda claro es que se están echando atrás de un acto ilegal.“Como sabía, porque ya los conozco, muy bien que se iban a echar para atrás, yo sí documenté el acto ilegal, porque es un acto ilegal consumado y por lo tanto pedí una fe pública del hecho; el día de ayer”, reveló el mandatario.Explicó que el certificado notariado demuestra que existió un hecho ilícito en la conformación de la Comisión Especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el Estado de Veracruz durante el receso del periodo de sesiones ordinarias del Senado.“Para los efectos legales de los que yo pudiera hacer uso en caso de que sigan con este cuento de la Comisión y de un ataque directo a un Gobierno legítimo haciendo uso indebido del Senado, de la página oficial del Senado y también violentando los reglamentos internos del Senado y la Ley.“Puesto que son servidores públicos, son Senadores que deben cumplir y hacer cumplir la Ley no debieron actuar de esta manera. Entonces miren, ahora que se echan para atrás queda también aquí el hecho notariado de que incurrió en acto ilegal y me la guardo para proceder en su momento, es todo lo que yo pudiera decirles de eso, voy a seguir atento”, anunció García Jiménez.Cabe señalar que el artículo 119 del Reglamento del Senado establece que las comisiones especiales se constituyen “por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta”, situación que se incumplió en el caso de la Comisión Especial sobre Veracruz.Lo anterior ya que el periodo de sesiones del Senado concluyó el 17 de diciembre de 2021 y fue el 23 de diciembre que, en sesión extraordinaria, los coordinadores que integran la JUCOPO acordaron la conformación de la comisión especial con lo que se inició la investigación de presuntos abusos del Gobierno de Veracruz, añadiendo que existía la posibilidad de la desaparición de poderes en caso de que resultara procedente.