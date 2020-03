Riesgo de que 16 mil trabajadores agrícolas de México y Guatemala no ingresen a Canadá

Alrededor de 16 mil trabajadores agrícolas temporales, procedentes principalmente de México y Guatemala, se encuentran a la espera de que el Gobierno de Canadá les confirme la autorización para entrar a este país, pues hasta el momento las fronteras están cerradas a todos los que no sean ciudadanos canadienses o residentes permanentes.



Esta medida, implementada para reducir la propagación del COVID-19, fue anunciada el día de ayer por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y comenzará su aplicación a partir del mediodía de este miércoles.



Sin embargo, aún no se especifica cómo se atendería el ingreso de los imprescindibles trabajadores agrícolas temporales que cada año llegan a Canadá entre abril y mayo para encargarse de las labores de producción de frutas y legumbres en los campos de este país norteamericano.



No obstante, de acuerdo a información publicada en el diario local La Press, el presidente de la Unión de Productores Agrícolas(UPA), Marcel Groleau, habría solicitado al gobierno canadiense una excepción para que autorice la entrada, con las restricciones sanitarias pertinentes, a los 16 mil trabajadores agrícolas temporales, registrados sólo para la provincia de Québec, que tendrían que iniciar labores a partir de la última semana de abril, pues el 75 por ciento de los empresas agroalimentarias no podrían arrancar actividades sin la mano de obra extranjera.



Marcel Groleau confía en que pronto se resuelva esta situación de manera favorable, pues la temporada de siembra y cosecha ya está programada y retrasar los procesos de producción, afectaría a todos los sectores económicos.



Ramiro Ramírez, habitante del municipio de Medellín en Veracruz, es un trabajador temporal calificado, que todos los años viaja a Montreal para desarrollar actividades en los campos e invernaderos canadienses. Sin embargo, aún no ha sido notificado por parte de su empleador al respecto de alguna restricción para viajar o la suspensión de su contrato laboral.



Ramiro debería viajar a principios de mayo para iniciar labores de desmonte y plantación en invernadero para posteriormente, en los siguientes meses, trasplantar al campo y comenzar con el proceso de cultivo y cosecha hasta noviembre.



"Yo no he pagado mi visa de trabajo, tengo compas que ya lo hicieron pero aún no nos avisan de nada, me voy a esperar un poco, aunque debo de viajar a más tardar el 4 de mayo. Ojalá que nos dejen entrar porque si no, ¿de dónde voy a sacar para mantener a mi familia? Esto es algo a lo que ya me dedico, es la forma en que me gano la vida", indicó el jornalero.