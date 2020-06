Riesgos por pandemia retrasarían reactivación del sector de la construcción

A pesar de que el sector de la construcción fue reclasificado como una actividad esencial, no será tan fácil su reactivación, al menos en Xalapa, porque no dependerá de un decreto sino de la voluntad de las empresas y particulares que desde hace más de dos meses decidieron detener el 90% de la obra.



El secretario general de la CTM en la capital, Anibal Pacheco López, dijo que los trabajadores de la construcción, principalmente los albañiles, con todos los riesgos regresarían a trabajar porque no tienen qué comer pero insistió que no depende de un decreto reactivar la industria.



Cabe recordar que al iniciar el 23 de marzo la Jornada Nacional de Sana Distancia, la industria de la construcción fue considerada una actividad no esencial, por lo que empresas y particulares detuvieron las obras.



Sin embargo, el 15 de mayo, el Consejo Nacional de Salubridad emitió un decreto en el que, al igual que la industria minera y las armadoras de automóviles, se reclasificó al sector de la construcción como actividad esencial y para estar en condiciones de reactivarse a partir de ayer lunes, tiene que cumplir con una serie de protocolos que incluyen medidas sanitarias y preventivas.



“Mientras ellos (el sector de la construcción) determinen no hacerlo, no importa lo que una autoridad diga, por lo que no será tan fácil que el sector de la construcción se reactive”.



Expuso que si un particular que estaba construyendo su casa y tenía entre 10 y 15 albañiles contratados para la obra, va a determinar en qué momento la reinicia y seguramente no se va a arriesgar a que los albañiles se enfermen.



Asimismo, dijo que no sólo los trabajadores de la construcción están en una situación crítica, sino también las áreas involucradas en la venta de material de construcción.



Como ejemplo citó que, en la congregación de El Castillo, hay 300 ladrilleras con más de mil trabajadores que al no haber construcción de casas, no venden.



No obstante, admitió que el escenario es complicado porque hay mucha necesidad de trabajo, ya que miles de familias no tienen ni para comer pero también está en riesgo la salud.