Rinden homenaje a paramédico rescatista, en zona conurbada de Veracruz 

Este miércoles se efectuaron las ceremonias de cuerpo presente en las instalaciones del cuartel de Bomberos Conurbados de Boca del Rio y de la delegación de la Cruz Roja en Veracruz del paramédico rescatista, Fausto Santos Torres, acaecido por una enfermedad terminal que no logró superar.



Durante la tarde las sirenas de las unidades de rescate no dejaron de sonar, su ruido estridente avisaba que un servidor de los veracruzanos, héroe sin capa, había sido superado por el cáncer que padecía ya de un tiempo a la fecha.



Fausto Santos Torres, compañero, amigo, padre y hermano, dejaba este mundo, tras una batalla larga contra la enfermedad, luego estar internado en el hospital del ISSSTE.



La batalla fue extenuante y al final no la pudo vencer totalmente.



Su partida afectó a sus seres queridos, su hijo y su pareja, a sus familiares y a los que lo conocieron en ese ámbito de los cuerpos de emergencia.



Se formó en las filas de la Cruz Roja donde sirvió por varios años y luego se sumó a las fila de Bomberos Conurbados de Boca del Rio como operador de ambulancia.



Con guardias de honor de cuerpo presente, discursos y palabras que llegan al corazón, su hijo recibió su casco y su chaleco de emergencia reconociendo el servicio que prestó dentro de la institución.



Luego el paramédico rescatista, Fausto Santos Torres fue escoltado a su último servicio, a su última encomienda. Sus restos fueron cremados y entregados a sus seres queridos para que dispusieran de sus cenizas.