Rinden tributo a Chavela Vargas con la obra “La Mujer que no Canta Sola”

Emotivo tributo a la cantante Chavela Vargas es el que rinde la puesta en escena “La Mujer que no Canta Sola”, estrenada este viernes, en el Foro “Guadalupe Balderas” del Centro Recreativo Xalapeño.



Con dirección de Laura Jayme Barrientos, este montaje logra reunir varios talentos en el escenario como la guitarrista regiomontana Cristina Macías Álvarez, mujer que crece en nueva etapa de su vida, así como Ada Lidia Bretón Merino y Benilde Larios Canseco.



“Llamándose Chavela Vargas, cantaba rancheras, género musical mexicano dramático, apasionado, donde las mujeres son las únicas culpables de los desamores y la traición.”



“Su ronca y seductora voz la hacía acompañar de una guitarra. Llevaba pantalones cuando las mujeres no se atrevían a usarlos. Fumaba tabaco y tomaba tequila por litros. No le faltaba el poncho para abrigarla pero un día, el poncho se atoró en algún mueble viejo y se fue el hilo rojo, desbaratando… desbaratando…”



“La Mujer que no Canta Sola” es producción de Sandra Eloísa Hernández Barrios; Enrique Ortiz Mejía, técnico y jefe de foro; en la construcción de vestuario, Yanet Condado Viveros; los arreglos musicales son de Álvaro Jarquín Hernández; diseño gráfico de Julio César Díaz Gutiérrez; el registro y formato virtual es de Adrián Moreno Ávila.



Javier y Hugo Licona Huerta son los autores del tocado huasteco; Miguel Pavón del tocado y vestuario; Roberto González Acosta y Claudio Martínez Hoyos, responsables de la carpintería y construcción de elementos importantes del escenario.