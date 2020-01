Río Blanco tendrá una de las Universidades del Bienestar

En el municipio de Río Blanco se instalará una de las Universidades del Bienestar de las ocho que habrá en el Estado, aseguró el delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



Indicó que muy pronto se dará a conocer en dónde se habrá de ubicar ésta, para lo cual se ha estado buscando alguna donación de un predio e incluso se ha visto con el Gobierno del Estado la posibilidad de que les done el campo Cidosa.



Ante la inconformidad que ha surgido de algunos ciudadanos de que se use ese espacio deportivo para ese fin, consideró que no chocaría el proyecto educativo con el deportivo, por el contrario, se podría fortalecer, porque llegarían jóvenes de toda la región a cursar carreras importantes como la de Energías no Renovables.



Señaló que una institución de educación superior sería muy importante para el municipio y para todos los aledaños, incluso para el país, pues esa carrera en especial es de las más importantes que se ofrecen en las Universidades del Bienestar y lo que quede del campo deportivo se podría mejorar.



Huerta Ladrón de Guevara recordó que son 100 instituciones de educación superior las que se tiene previsto crear en todo el país y como parte de la política de austeridad que lleva la actual administración federal se busca que los predios sean donados en vez de adquirirlos, ya sea por el gobierno del estado o alguna dependencia e incluso un particular.