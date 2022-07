Río Blanco y Nogales, municipios con más banquetas invadidas en región Orizaba

Calles y colonias de Río Blanco y Nogales ocupan los primeros lugares en cuanto a tener banquetas invadidas o secuestradas por los mismos vecinos, así como escombro abandonado en la vía pública durante meses.En Río Blanco, vecinos de la colonia Modelo y Álvaro Obregón lamentaron que algunas banquetas estén convertidas en propiedad privada y no se les pueda utilizar.En ellas, algunos propietarios pusieron sillones viejos, material de construcción, escombro, estacionaron motocicletas o vehículos chatarra."Van los niños a la escuela o las personas al trabajo caminando en medio de la calle. Es gente que tiene secuestradas las banquetas", señaló Ana Luisa Porras Domínguez.En Nogales y parte de Ciudad Mendoza, la falta de regularización de autoridades municipales, permitió que haya personas que utilicen calles y banquetas para depositar lo que ya no utilizan.No se les sanciona, señalan vecinos afectados, y ahora creen que pueden hacer con la banqueta lo que quieran solo por pasar fuera de su propiedad.En estos municipios no hay sanciones ni de la Delegación de Tránsito ni del Ayuntamiento, y con ello los casos de banquetas secuestradas han ido creciendo obligando al peatón a caminar en las calles y avenidas.