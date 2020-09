Río Jamapa sube 3 metros sobre nivel normal; por el momento no hay riesgo de desbordamiento

Este lunes, el nivel del Río Jamapa registró un alza de 3 metros sobre su nivel normal, pese a esto sus arroyos se encuentran a la baja, por lo que hasta el momento no representa algún riesgo para la población.



Al respecto, el director de Protección Civil Municipal, Alí Torres Utrera, informó que se encuentran monitoreando este afluente desde la localidad de El Apachital, El Piñonal y otros arroyos que se encuentran cercanos al río Jamapa, aunque aseguró que de momento el nivel es óptimo y no representan riesgo de desbordamientos.



“Ahorita los arroyos están bajos y el río sí tenemos una creciente de 3 metros (…), está arriba de su nivel normal pero no estamos en zona crítica, estamos avisando a la ciudadanía que estén al pendiente de los comunicados que emitimos a través de las redes sociales, por situaciones de que se llegue a dar algún desbordamiento pues estar preparados pero todavía no estamos en alerta o crear pánico”, declaró.



Torres Utrera señaló que debido a las intensas lluvias que han caído en las últimas semanas, los arroyos que nacen de este río han aumentado su nivel pero afortunadamente no se han desbordado sobre caminos o carreteras que dirigen a las diversas localidades del Municipio.



“Hemos tenido supervisiones de PC del Estado, que se ha dado sus vueltas por aquí por el municipio, nos apoyamos con Bomberos Jamapa para los monitoreos de aquí del municipio y también nos ha apoyado la Guardia Nacional, también ha venido con recorridos por acá”, manifestó.



No obstante, mencionó que se mantendrán vigilantes del nivel del río, en caso de que continúe subiendo.