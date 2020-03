Ríos del norte de Veracruz serían los más afectados por sequía

Ríos y cuerpos de la zona norte de la entidad experimentan la afectación más grave por sequía, dio a conocer la hidrometeoróloga de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes.



Explicó que el Organismo de Cuenca Golfo Centro aplicó análisis a los niveles de ríos y presas y si bien no reportan escalas críticas, sí niveles por debajo del promedio mensual correspondiente a marzo.



"Algunos se ubican por debajo de la media, por abajo la cuenca del Jamapa-Cotaxtla, La Antigua y Actopan, en la zona centro y la zona norte".



Citó que meteorólogos del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA reportan niveles en la presa Chicayán "que no se habían registrado en años anteriores".



"Pero en lo que respecta del (río) Tuxpan al Tonalá no tenemos valores tan críticos, incluso la presa Cerro de Oro-Temazcal presenta porcentaje de 70 por ciento y estos son niveles no bajos, normales y vamos dar seguimiento al comportamiento de los mismos", dijo.



Abundó que en contraparte, la zona sur es donde más lluvias se han presentado, aunque la zona centro también presenta niveles bajos de ríos.



"La mayoría están en condiciones normales: la Soledad en la parte del Tecolutla, la del Encanto, las de Puebla, presentan niveles dentro de las condiciones normales en la temporada"