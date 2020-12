Ritos de fuego nuevo

El estupor nos ha impedido hablar o escribir, directamente, acerca de la cantidad de leyes que rigen a México y a los mexicanos. La frase más ilustrativa del hecho es aquella que afirma: “No alcanza la vida de una ciudadana o de un ciudadano para conocer las leyes que debe cumplir o que le son aplicables.” Son tantas... “Y pensar que alguna vez sólo fueron diez mandamientos” (Elías Neuman).Por vocación, sentimos respeto por el estado de derecho y nos percatamos que, desde la perspectiva jurídica, el problema no es cuantitativo, sino cualitativo. ¿Aun podemos demostrar confianza (esperanza firme) en un estado de leyes? ¿La confianza ciudadana está perdida?Un indicador de esta pérdida es la nueva Ley publicada en elde la Federación el 20 de enero de 2020, bajo el nombre de Ley Federal de Fomento a la Confianza Ciudadana. Pero, es necesario matizar el aserto. Desmontaremos el tema en tres piezas: a) el sentido de la ley; b) el fuego nuevo; c) aquello que se ha perdido.El alcance de la Ley es corto, pues “... tiene como objeto establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán implementar, de acuerdo con sus atribuciones, para fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales”. (Artículo 1, párrafo primero).El objeto, todavía se reduce más cuando, dentro del mismo artículo 1, párrafo segundo, enlista las materias para las cuales dicha Ley no será aplicable: Lo dispuesto en esta Ley no será aplicable tratándose de las materias:a. fiscal,b. aduanera,c. del trabajo,d. de seguridad social,e. de comercio exterior yf. respecto a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.Esto último en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a las auditorías y visitas, instruidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que se refiere el artículo 63, en relación con el artículo 37, Apartado B, fracción VII de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.” (Artículo 1, párrafo segundo).La confianza ciudadana no se logra por decreto. ¿Qué se le perdió a la Secretaría de Economía del órgano Ejecutivo federal y que se pretende recuperar por conducto de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria? Según la Ley, la confianza ciudadana.El comentario de hoy no gira en torno a la Ley Federal de Fomento a la Confianza Ciudadana. Ella será útil si aclara cuáles son “los beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica” que otorgará a quienes se inscriban en su Padrón único de fomento a la confianza ciudadana (que parece constituir su principal preocupación). Esta Ley, sin embargo, nos da pie para desenvolver el tema.Estar en la casa, confinados, nos orilló a meditar. Tenemos que hacer a un lado los románticos buenos propósitos de año nuevo, que rara vez se van a cumplir, para disponernos a inaugurar una época nueva. Es decir, tenemos que renovarnos: ejecutar los ritos del fuego nuevo para sobrevivir como un ser humano nuevo, como humanidad, en un mundo otro.Quienes saben de estas cosas nos recuerdan que “...el encendido del fuego nuevo era una actividad de primera importancia entre los antiguos mesoamericanos. La razón se debía a que...habiendo sido el fuego partícipe de la creación, su encendido al final de determinados periodos venía, por repetición, a significar la renovación o re-creación del mundo y el inicio de una nueva etapa” (Alejandro Sheseña).De no obtenerse de nuevo el fuego –nos dicen aquellos que saben de esto- entonces el mundo dejaría de existir pues sólo el fuego fortalecía y engarzaba un ciclo con otro. De aquí que –para estos estudiosos- la conclusión es que una de las funciones más importantes del fuego en la cosmología de los aztecas era el servir de elemento renovador o regenerador del mundo.Ahora bien, se denominó “oscurantismo” a una era en Europa, en la cual, además de las costumbres jurídicas, existían las leyes de los señores feudales, las de los reyes, los mandatos del emperador y del papa o los cánones de la iglesia. En las ciudades del Medioevo se forjaron unos expertos en el conocimiento de todas estas leyes, que, en caso de conflicto, eran llamados, sobre todo por los mercaderes o burgueses, para resolverlos. A tal perito, se le conocía como ad-vocatio (abogado = el llamado).En este aspecto, nuestro mundo y nuestra época son aún más oscuros: reglamentos municipales (leyes, en sentido material), códigos y leyes para cada entidad federativa, códigos y leyes para toda la república (federales, nacionales, generales, estatutos, ordenanzas) la Constitución General de la República y los tratados internacionales (bilaterales, regionales y mundiales). En estos último ni siquiera se considera la voluntad popular. Sin mencionar resoluciones administrativas o judiciales, testamentos, convenios y contratos. Y todavía se apela a los usos y costumbres.El mexicano no es un pueblo de tramposos y continúa siendo un pueblo confiado y con fe en el progreso. Muy a pesar de que, en el mundo occidental, “Las dos guerras mundiales y la aparición del Estado totalitario la han destruido [la fe en el progreso]. Porque han destruido los dos pilares fundamentales sobre los que se asentaba: la fe en la técnica y la fe en el Estado. Y en la organización como garante del dominio progresivo del hombre sobre su futuro”. (Emil Brunner).Julián Marías afirma: “He hablado hace tiempo de la amenaza de una ‘decadencia evitable’, lo que empieza a parecer problemático es que sea evitable”. Este pensador advierte, con una mirada global, que aquello que se ha perdido es el prestigio de la inteligencia.Por nuestra parte, advertimos que el fuego nuevo que es necesario encender con ceremonioso ritual no es físico sino cultural y debemos encenderlo, en palabras antiguas, con la lumbre de nuestra inteligencia. Y, en términos contemporáneos, con la luz de nuestro entendimiento. Dando cada cual lo mejor de sí mismo. Y cada quien realizando su empresa vital.“No se trata de mejorar las dotes psicofísicas; ni es posible ni es necesario. Los recursos de todo orden con que el conjunto de la humanidad occidental empieza su vida son inmensamente superiores a todo lo anterior. Si no estamos en una época creadora, no tenemos disculpa. Somos responsables de nosotros mismos, de lo que hacemos con nuestras vidas, por ejemplo, de renunciar a la inteligencia, de negarle la estimación y el prestigio; en una palabra, de dejarla perder” (Julián Marías).