Roban en instalaciones de la casa "Mujeres Apoyando Mujeres", en Veracruz Puerto

Las instalaciones de la casa "Mujeres Apoyando Mujeres" que ayuda a pacientes de cáncer de mama fue robada durante la madrugada de este sábado.A través de redes sociales se realizó la denuncia en donde se muestra que se llevaron dinero en efectivo, una computadora y hasta pelucas que se donan a las mujeres que pasan por quimioterapia.Fue durante la mañana que llegaron a las instalaciones ubicadas en el bulevar Manuel Ávila Camacho, que se percataron de los destrozos."Es una tristeza que haya gente sin escrúpulos que también atacan y roban a los lugares que no son negocio", lamentó la presidenta de MAM, Roxana Guizar.Aunque se llevaron dinero en efectivo, lo que más afecta a la asociación MAM, es el robo del disco duro donde se guarda la información de todas las pacientes que han ayudado.Por ello, piden que sea entregado a la asociación en la forma que sea posible.Aprovecharon para pedir al alcalde Fernando Yunes Márquez que se construya una barda en un terreno junto a la asociación, el cual es de un particular pero está en abandono y por ahí aprovechan para realizar los actos vandalicos."Que el señor Fuster (dueño del terreno) se tiente el corazón y mande a cercar ese terreno, la otra es que el Alcalde nos ayude también y que la persona que se llevó este disco duro o la persona que se lo venda, lo traiga a MAM, ahí tenemos trabajos y archivos muy importantes para nosotras".Afortunadamente, no se llevaron los medicamentos que van a donar, ni los que son controlados y de alto valor.