Roban material de trabajo a bolero, en Xalapa; pide apoyo de ciudadanos

Víctor Martínez Corona, quien se dedica a la noble actividad de betunero desde hace 42 años, sufrió en carne propia las acciones de los delincuentes, al ser objeto del robo de todos sus implementos y materiales de trabajo y la destrucción de su equipo de trabajo (sillón), dejándolo imposibilitado para laborar.



Los amantes de lo ajeno, hasta el momento desconocidos, en días pasados llegaron hasta el sitio donde trabaja frente a la entrada del Bazar Enríquez (mejor conocido como Puerta de Avilá), de esta capital y arrasaron con todos sus implementos y material de trabajo, y a pesar de estar a unos cuantos metros del Palacio de Gobierno y hay elementos policiacos vigilando, nadie se dio cuenta de lo que ocurrió ahí, refiere el afectado.



Expresó que lo más lamentable de todo esto es que a los otros dos boleros que trabajan en el mismo lugar, no sufrieron de la acción de los delincuentes, lo que le hace suponer que esa acción ilegal fue perpetrada por alguien que conoce el teje y maneje de su actividad.



Mencionó que de los hechos ya tienen conocimiento las autoridades y serán ellas las que determinen lo conducente, luego de las investigaciones que realicen, pues confió en ellas.



Dijo que en estos momentos carece de dinero para comprar todo lo necesario para reiniciar sus actividades cotidianas, ya que la silla para bolear los zapatos tiene un costo aproximado de 9 mil pesos, por eso pidió el apoyo a los gobiernos estatal y municipal, pero sobre todo a la ciudadanía “para comprar mi material, ya que el monto asciende a cerca de 3 mil pesos”.



“No es una gran cantidad, pero por lo que está sucediendo con la pandemia del coronavirus no sé qué hacer, ya que el trabajo es escaso y son pocos los clientes que acuden a solicitar mis servicios”, añadió.



Agradeció el apoyo otorgado por el ayuntamiento de Xalapa, consistente en una despensa, “sin embargo, eso no es suficiente para cubrir todas mis necesidades y la de mi familia, pues tenemos que pagar los servicios públicos como energía eléctrica, agua y gas”.



Finalmente, sostuvo que, en los 42 años de estar laborando como lustrador de calzado, ésta ha sido la segunda ocasión que ha sufrido esta situación de la que gracias al apoyo de amigos y conocidos pudo salir adelante, por lo que no dudó que tendrá la solidaridad y apoyo de sus clientes, por lo que proporcionó su número telefónico 2281332299, para quien desee ayudarlo, el cual agradecerá infinitamente, concluyó.